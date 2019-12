Com novo hit à vista, DJ Scazuzo se destaca no cenário musical

Multifacetado, circula com desenvoltura no universo dos principais produtores de eventos do país, artistas, digital influencers, modelos, high society e formadores de opinião. O nome do DJ e empresário Alex Scazuzo ganhou destaque ainda em seus anos como Relações Públicas, onde atuou por mais de uma década em São Paulo e nos principais eventos e disputados camarotes pelo Brasil.

Hoje, à frente da Agência Sold Out Entretenimento, produtora de diversos eventos em São Paulo e no Brasil, entre eles a festa que ganhou destaque nacional, a Finally I'm Solto, com quase 7 anos de existência e mais de 100 edições do norte a sul país, além da sua mais nova festa o Baile do Zuzo, o DJ Scazuzo ganha os holofotes e conquista seu espaço no cenário musical.

Scazuzo, que já dividiu o mesmo palco com nomes como Jorge e Mateus e Alok, já é presença confirmada no Camarote Salvador 2020, megaevento onde tocarão gigantes como Mantin Garrix, Vintage Culture, Dennis DJ, Léo Santana, entre outros.

Além do Funk, Scazuzo inclui também em seu repertório músicas de diferentes estilos que estão bombando nas pistas e na boca da galera. Seu hit "Solta" já é ouvido por milhares de pessoas nas principais plataformas digitais.

Mas Scazuzo não para. O DJ já se prepara para entrar em estúdio novamente e deve lançar no Carnaval de Salvador seu mais novo trabalho que já vem cercado de expectativa, e promete fazer tremer ainda mais as pistas desse Brasil.

EMPRESA DE ASSESSORIA: PLATAFORMA DIGITAL REDES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

WPP: 6298411-1157

EMAIL: CONTATO@DIEGOFILHO.COM.BR

SITE: https://www.diegofilho.com.br/

PERSONAL DIGITAL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038997/FOTO_DJ_SCAZUZO_1.jpg?p=original

FONTE PLATAFORMA DIGITAL

SOURCE PLATAFORMA DIGITAL