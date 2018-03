Com novo posicionamento comercial, RedeTV! cria 'Value Creation Unit'

"Hoje a negociação está muito mais pautada em como criar valor. As companhias modernas buscam uma relação cada vez mais participativa com o cliente, estar dentro do foco de seu negócio, entendendo e suprindo suas reais necessidades. Isso é o que a RedeTV! tem feito em suas multiplataformas, posicionando-se como parceira estratégica de seus clientes", explica Amilcare Dallevo Neto, head of Value Creation da RedeTV!.

A alteração integra uma série de novidades implementadas na área comercial do canal ao longo do último ano. Além da criação de uma estrutura de 'Planejamento e Marketing' e do 'Branded Studio' – que visam deixar as marcas e o cliente no centro do negócio, garantindo agilidade e assertividade nas entregas –, o canal foi protagonista no lançamento da mídia programática na TV brasileira e tem apostado cada vez mais no modelo inovador de comercialização.

Para ampliar o trabalho já em desenvolvimento, a emissora anuncia ainda a contratação do executivo Juca Campos, que atuará diretamente no mercado de grandes agências, atendendo aos maiores anunciantes do país ao lado de Henrique Collor, integrando a equipe de Value Creation Directors da RedeTV! - que reporta ao Neto e é composta ainda por Nicole Rojais de Carvalho e Duilio Montanarini.

"Estou com muito orgulho, muita determinação e muita garra. Vejo esse desafio como algo verdadeiramente novo, uma oportunidade de crescimento em minha carreira. Quero contribuir ao máximo com essa trajetória de sucesso e aprender muito", destaca Juca Campos, que possui ampla experiência no meio televisivo, registrando passagens pelo SBT e pela Band.

