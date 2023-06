Com novo site, Camicado mira maior participação dos canais digitais

Expectativa é elevar indicador sobre as vendas totais até 2025 com melhorias que tornam a jornada de compras dos clientes mais inspiradora e funcional

PORTO ALEGRE, Brasil, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Camicado, maior rede especializada em artigos para casa e decoração do Brasil, traz novas funcionalidades para seu e-commerce com soluções para tornar a jornada de compras dos clientes ainda mais inspiradora, intuitiva e funcional. A reestruturação da plataforma vem sendo realizada em parceria com a Work & Co, uma das principais agências globais de design e tecnologia. Outras etapas da iniciativa irão ocorrer ao longo dos próximos meses, entre elas o aprimoramento do aplicativo da varejista, com lançamento de novas features até 2024.

A evolução do site é parte da estratégia omnicanal da marca e, com ela, a expectativa é elevar a participação dos canais digitais – incluindo o WhatsApp - sobre as vendas totais até o fim de 2025. Atualmente, o e-commerce da varejista registra um fluxo médio mensal de cerca de 2 milhões de visitantes.

Evolução implementada em ondas - "As melhorias estão sendo implementadas para oferecer uma experiência digital mais encantadora, com mais comodidade, interatividade e conteúdo de moda. Com isso, pretendemos aumentar o engajamento dos consumidores com o nosso e-commerce, ampliar o tempo de permanência no canal, a taxa de conversão e o tíquete médio das vendas", explica o diretor da Camicado, Natan Anaf.

Alguns avanços já são perceptíveis, como a melhor exposição e organização dos produtos e a apresentação de vídeos inspiradores, sugestões com base em pesquisas prévias dos clientes e um sistema de busca mais amigável, com filtros por categoria, marca, cor e preço, por exemplo. Novas funcionalidades, como a proposta de ambientes completos para compra simultânea de vários itens, serão implementadas até o fim do ano.

Além disso, entre as soluções que serão aplicadas gradualmente estão a simulação de conjuntos de peças pelos próprios consumidores, a visualização dos preços apenas com a passagem do mouse sobre os produtos e as promoções relâmpago a partir de compras e buscas anteriores. Será possível ainda criar listas de presentes com itens adicionados aos favoritos e dividir os pagamentos em cartões de até dois clientes.

Fortalecimento do marketplace - As mudanças no e-commerce também vão fortalecer o marketplace da Camicado graças à maior e melhor exposição de peças, conteúdos e marcas de terceiros e a oferta de um sortimento adicional de móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis e artigos premium. No fim de 2022, a plataforma chegou a 505 sellers ativos, com crescimento de 152% sobre 2021, e a expectativa para este ano é alcançar, aproximadamente, 800 parceiros em atividade.

Conheça o novo site da Camicado em https://www.camicado.com.br/.

FONTE Camicado

