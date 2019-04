Com o conceito One Stop Shop, Portal Embarque na Viagem ajuda turista no planejamento da viagem

RIO DE JANEIRO, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Com o conceito One Stop Shop, o Embarque na Viagem - maior portal independente de notícias do país com ênfase em viagens, entretenimento e lifestyle - oferece em um único lugar todos os produtos de uma viagem nacional ou internacional: hotelaria, passagem aérea, locação de carro, chip internacional para celular, ingressos para eventos, passeios e parques, seguro viagem, entre outros produtos.

Já reservou o hotel? No site você encontra a opção de hospedagem via Booking.com - um dos maiores sites de reservas do mundo - e pode fazer a reserva com segurança. Ou ainda obter um bom desconto para reservar a hospedagem via Airbnb.

O Airbnb é o site perfeito para quem quer viajar o mundo. Ele conecta hóspedes e anfitriões que alugam suas casas. Com o link do Embarque na Viagem o viajante pode ganhar até R$179 de desconto na primeira reserva – http://bit.ly/AirbnbDESCONTO .

Seguro Viagem - Até mesmo para viagens no Brasil é aconselhável a contratação. Um dos pontos de destaque do Seguros Promo é o custo X benefício das opções de seguro viagem oferecidas na plataforma. E com o código EMBARQUEVIAGEM10 é possível receber 10% de desconto – http://bit.ly/SEGUROVIAGEM

Para não ficar sem internet, o chip da mysimtravel é uma ótima opção, ele funciona em mais de 200 países e é ideal para quem viaja muito para fora do Brasil. Ideal para quem quer ficar sempre conectado! Para comprar um chip internacional basta acessar http://bit.ly/simtravelENV .

Ingressos para eventos esportivos – http://bit.ly/Sports_Events_365 , shows – www.weplann.com.br , passeios e excursões – http://bit.ly/ticketbarENV , Cartão de crédito pré-pago – http://bit.ly/ZenCardENV , aluguel de carro – rentcars.com , passagens aéreas em promoção – passagenspromo.com.br e muito mais. A ideia é oferecer em um só lugar todos os produtos e serviços que o cliente precisa e fazer com que ele passe por todo o ciclo de compra em um único site - no caso, o www.embarquenaviagem.com .

Contato:

Eduardo Madeira: madeira@embarquenaviagem.com

Celular/Whatsapp: +55 21 96746-9983

FONTE Portal Embarque na Viagem

http://www.embarquenaviagem.com



