Com o lançamento oficial do novo gabinete de baterias Elementa, a Trina Storage anuncia planos de integração vertical, estabelecendo sua gigafábrica de células LFP na China

A solução modular de armazenamento inteligente é personalizada para instalações em escala de rede. Totalmente integrada e pré-fabricada com baterias LFP de última geração, sistema de gerenciamento térmico refrigerado a líquido, sistema de gerenciamento de bateria e sistemas de detecção e supressão de incêndio, ela é otimizada para oferecer flexibilidade, instalação simples e manutenção eficiente. O projeto padronizado e a configuração instalada de fábrica da Elementa ajudam a reduzir os tempos de instalação em até 70%, o que resulta em redução do CAPEX.

A Trina Storage está ampliando ainda mais a capacidade de fabricação de baterias para fortalecer a integração vertical, reduzir o custo médio por meio de economias de escala, bem como melhorar o desempenho das células com melhor controle sobre o processo de produção. Essas células de bateria são produzidas na província de Jiangsu, na China. A fábrica de células tem uma capacidade de três GWh anualmente, a ser ampliada para vários GWh no futuro próximo. A Trina Storage também criou uma base de integração, que permite um projeto de BESS personalizável com capacidade anual de cinco GWh.

Na Intersolar Europe deste ano, a Trina Storage apresentará o novo Elementa e lançará também sua solução de armazenamento de bateria de última geração. Utilizando o Elementa, os clientes podem economizar até oito por cento em CAPEX e OPEX. Juntamente com o aumento de 25% no ciclo de bateria, o custo total de propriedade (TCO) é reduzido em 25% por MWh, em comparação com a média de mercado de nível 1.

Terry Chen (diretor do negócio internacional de armazenamento de energia da Trina Storage) disse: "O aumento da demanda por baterias do mercado de veículos elétricos (VE) destacou as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos em todo o mundo e, ao fortalecer a integração vertical, podemos reduzir ou eliminar muitas incertezas à medida que crescemos. Queremos agregar valor para nossos clientes, oferecendo produtos e soluções inovadores e, no processo, acelerar o crescimento de nossa empresa. Nos últimos três anos, desenvolvemos nossa propriedade intelectual ao investir intensamente no processo de produção, que inclui o estabelecimento de nossa equipe interna de P&D. O resultado é nosso novo produto, o Elementa, e a solução de armazenamento de bateria de última geração, com melhor vida útil, desempenho e retornos do sistema."

Sobre a Trina Storage

A Trina Storage, unidade de negócios da Trina Solar, é uma fornecedora global de sistemas de armazenamento de energia dedicada a transformar a forma como fornecemos energia. Nossa missão é liderar a transição para a energia renovável por meio de armazenamento econômico e fornecer energia solar para todos, ampliando a geração de energia solar. Com mais de 20 anos de experiência no setor de energia solar, oferecemos soluções econômicas e flexíveis para serviços públicos e desenvolvedores em todo o mundo.

Mais informações estão disponíveis no site da Trina Storage, no Facebook e no LinkedIn.

