Com o Mumm Grand Cordon Stellar, a vida no espaço nunca mais será a mesma

LONDRES, 7 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Para manter sua longa história de inovação, a Maison Mumm assumiu um novo desafio ousado: reinventar o ritual de degustação de champanhe em uma nova fronteira no espaço e gravidade zero.

Contagem regressiva para decolar

Em setembro de 2018, a Maison Mumm lançará oficialmente o Mumm Grand Cordon Stellar: uma façanha tecnológica revolucionária, que possibilitará a astronautas e outros viajantes do espaço desfrutar o champanhe em circunstâncias desafiadoras de gravidade zero. Fruto de uma parceria de três anos com a Spade, uma agência jovem especializada em design espacial, o Mumm Grand Cordon Stellar emprega um conceito revolucionário de garrafa e taça, para transformar a vida no espaço, disponibilizando um ritual high-tech de degustação de champanhe a todos, em um futuro muito próximo. Graças ao Mumm Grand Cordon Stellar, a arte da celebração do Mumm – junto com uma variedade de novas características estimulantes de degustação – irá acompanhar agora empreendedores ousados na nova era da exploração espacial.

Time dos sonhos

Para concretizar esse sonho, o Mumm exibiu sua ousadia inata ao juntar forças com uma start-up de design de vanguarda. Fundada por Octave de Gaulle, a Spade é uma agência especializada em criar objetos para uso espacial. "Nos últimos 40 anos, as viagens espaciais foram moldadas por engenheiros, em vez de designers. Ao invés de ver a gravidade zero como um problema a ser resolvido, olhamos para ela como uma possibilidade de criação", explica Octave de Gaulle. "O grande desafio do design para o Mumm Grand Cordon Stellar era, na verdade, retirar o líquido de dentro da garrafa".

Flutuando no ar

De fato, o Mumm Grand Cordon Stellar transforma o ato de levantar a taça para um brinde em algo nunca visto antes. Sem a ajuda da gravidade, o design altamente tecnológico da garrafa, feita com vidro transparente e embelezada com a faixa vermelha distintiva do cuvée Mumm Grand Cordon – usa o gás do champanhe para expelir o líquido em formato de anéis, onde ele é concentrado em gotas de espuma. Ele pode então ser passado a alguém e liberado no ar, onde flutua até ser recolhido em uma taça especialmente criada. "Ao enfrentar esse novo desafio, o Mumm desafia a gravidade e mais uma vez amplia os limites da inovação. Essa garrafa revolucionária ilustra o status da Maison como um ícone da vanguarda", diz o diretor global de Marca da Mumm, Louis de Fautereau.

Degustando o futuro

A inovação não está confinada à tecnologia. Nas condições únicas de gravidade zero, o Mumm Grand Cordon também assume novas e insuspeitas características de sabor. As sensações começam assim que o vinho deixa a garrafa, aparecendo como uma bola de espuma efervescente. A novidade continua quando o champanhe entra na boca, onde a espuma se transforma em líquido. "É uma sensação surpreendente", afirma o cellar master (mestre da adega) da Mumm Didier Mariotti. "Por causa da gravidade zero, o líquido reveste instantaneamente todo o interior da boca, ampliando as sensações de sabor. Há menos efervescência e mais circularidade e generosidade, habilitando o vinho a se expressar inteiramente". O resultado intensifica e concentra o estilo exclusivo do Mumm Grand Cordon, liberando o poder do Pinot Noir em uma explosão de aromas de frutas maduras e suculentas.

Celebrando no espaço

O design da nova taça icônica do Mumm faz parte da experiência do Mumm Grand Cordon Stellar. Ela tem uma haste afilada, adornada com uma faixa vermelha em homenagem ao Mumm Grand Cordon, coroada por um bojo ligeiramente côncavo, de cinco centímetros de diâmetro. A tensão da superfície faz a gota flutuante aderir à taça, permitindo que possa ser levada à boca. O design também permite que as taças sejam tocadas em um brinde, parte essencial para recriar o ritual familiar do champanhe em lugares distantes do espaço. Para a Maison Mumm, esse foi um fator essencial para a criação do Mumm Grand Cordon Stellar. No contexto do nascente turismo especial e futuras expedições a Marte, criar maneiras de ajudar os astronautas se sentirem mais humanos se torna uma prioridade vital.

Entrando em órbita

A esperança da Maison Mumm é a de que essa experiência revolucionária de degustação de vinho irá, em breve, ser disponibilizada a tantas pessoas quanto possível. O Mumm Grand Cordon Stellar deverá ser servido, em breve, aos participantes de voos com gravidade zero organizados pela Air Zero G, enquanto as discussões estão em progresso para supri-lo nas futuras missões espaciais e nos voos espaciais comerciais. Também será o motor para uma nova campanha digital intitulada "Desafie sua Gravidade", na qual os participantes submetem inovações de fora deste mundo, com o projeto ganhador financiado pela Mumm. Mais informações serão dadas em breve.

Forçando os limites

Com todas essas iniciativas, a Maison Mumm está colocando em primeiro plano o espírito inovador que sempre a guiou. Um dos primeiros champanhes a agraciar o avião supersônico francês Concorde, o Mumm irá agora ser o primeiro a ser servido fora da atmosfera terrestre. Uma experiência excepcional irá em breve gerar agitação na mídia social, à medida que as celebridades internacionais descobrirem essa nova experiência de champanhe, nas condições únicas de um voo espacial na região de Champagne, na França. Sinônimo de ousadia, a Maison sempre procurou forçar os limites da inovação. Com o Mumm Grand Cordon Stellar, esses limites são agora levados para o vasto vazio do espaço.

