Com o objetivo de se tornar o próximo unicórnio da Europa, Go North fecha 77,5 milhões de coroas suecas na rodada de capital semente liderada pela eEquity

A equipe foi ampliada para cerca de 20 pessoas, com implementação de várias contratações-chave de profissionais experientes com atuação nas áreas de comércio eletrônico, fusões e aquisições e IPOs. A empresa tem como meta uma ambiciosa receita de 1 bilhão de coroas suecas com boa lucratividade em três anos, possibilitada por uma alta taxa de aquisição e lucratividade acelerada da marca.

A eEquity, que liderou a rodada, é o investidor nórdico mais ativo no crescimento digital, com ambição de construir negócios líderes de mercado, em estreita parceria com empreendedores. A rodada de capital semente também incluiu investidores anjos experientes, como Alexander Hars (System OK + Let's Deal), Ludwig Mattsson (Gavia group), Victor Hielte (Ernstrom Group), Caroline Ingeborn (Leap & Toca Boca), Peter Lindholm (Frontier Car Group), Lena Apler (Collector Bank), Magnus Emilson (NA-KD & Ess Group) William & Kim Olsson (Stena + Sessan) Gustav Eriksson (Stena + Formica), Sujay Tyle (Merama) e Karin Hallin (Partners Group).

"A Go North não se limita a obter marcas da Amazon. Trata-se de oferecer recursos a empreendedores. Ao venderem sua marca Amazon FBA para a Go North, eles obtêm o financiamento para realizar as próximas ações. Para ir mais longe e mais rápido. Estamos construindo um ecossistema de empreendedores de comércio eletrônico, acreditando que podemos mudar o setor para melhor, trabalhando juntos."

A filosofia parece estar repercutindo. Em apenas alguns meses, eles construíram um portfólio de 11 marcas, com um impressionante crescimento pós-aquisição (YoY, ano a ano), e têm grandes planos para o futuro. Impulsionados por novas grandes rodadas de dívida e capital, com planos de levantar várias centenas de milhões de coroas suecas, eles pretendem adquirir uma nova marca a cada semana.

FONTE Go North Group AB

