Com patrocínio durante o Festival de Cannes, a TCL reitera sua liderança na capacidade de expressão de cores da indústria

Tecnologia pioneira Mini LED e QLED, juntamente com o processador AiPQ, levam a experiência de assistir a filmes a um novo patamar, graças à capacidade de exibir mais de um bilhão de cores

HONG KONG, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das duas maiores marcas de TV do mundo e a principal marca de TV de 98 polegadas, permite aos usuários ver a vida na tela com uma variedade vibrante de mais de um bilhão de tons diferentes, graças à excepcional tecnologia de aprimoramento de cores de sua recém-lançada linha de TVs da série C de 2023. Patrocinando o Pavilhão da China no renomado Festival de Cannes 2023 no início deste mês, a TCL endossa o poder do cinema em inspirar o público, quando combinado com a excepcional tecnologia de exibição e a expressão precisa de cores, fundamentais para dar vida aos filmes.

De acordo com o Global Display Device Market Report 2023[1], o mercado global de dispositivos de exibição deve atingir um valor de US$ 195,11 bilhões nos próximos cinco anos, graças à crescente demanda por tecnologias avançadas de exibição, pois os consumidores buscam cada vez mais dispositivos com qualidade de imagem superior, melhor resolução e precisão de cor melhorada. Combinando a retroiluminação Mini LED e a melhoria de qualidade de imagem por meio do AiPQ, a TCL eleva o patamar da qualidade excepcional de imagem em sua diversificada linha de televisores.

Tecnologia Mini LED e QLED para uma experiência de visualização vibrante

A TCL está liderando a indústria quando se trata de tecnologia Mini LED e QLED, que oferecem qualidade de imagem e desempenho de cores muito superiores quando comparadas às telas LCD tradicionais, graças ao aumento dos níveis de brilho, permitindo um contraste alto e preciso, melhor uniformidade e excelente expressão de cores.

A linha completa da série C TCL, incluindo a TV Mini LED TCL C845 premium, QLED 4K TV C745 e QLED 4K TV C645, vêm todas equipadas com a tecnologia Quantum Dot, conhecida por ter melhorado a gama e o volume de cores em relação aos LCDs convencionais, com mais de um bilhão de cores para produzir imagens incrivelmente realistas.

Também encontrado na série C, o processador inteligente AiPQ 3.0 possui um algoritmo específico para expressão de cores, conhecido como Ai-COLOR, que capta as imagens como o olho humano, recriando imagens por meio do ajuste de várias especificações, incluindo volume de cores, saturação e contraste.

A parceria com o Festival de Cannes demonstra o compromisso da TCL de levar a experiência cinematográfica para o público em todos os lugares

A TCL entende o poder transformador do cinema e como a expressão de cores altamente precisa é importante para definir o tom e a linha do tempo de uma cena para que o público realmente acredite no que está vendo. No início deste mês, a TCL patrocinou o Pavilhão da China no aclamado Festival de Cannes de 2023, demonstrando sua dedicação em oferecer as experiências de visualização mais envolventes - que a TCL orgulhosamente traz para o público em todo o mundo graças a uma linha de home theater que rivaliza com a tela prateada.

Para uma experiência verdadeiramente cinematográfica, a Coleção XL da TCL, de 65 polegadas até incríveis 98 polegadas, promete uma imersão semelhante a uma sala de cinema sem perda de detalhes. Ao se sentar a aproximadamente três metros de distância da TV de 98 polegadas, os usuários desfrutam do mesmo campo de visão de 60 graus, semelhante a assistir a uma tela de 30 metros na fileira do meio, assentos centrais de um cinema.

Eleve a experiência de visualização ao testemunhar um mundo de cores infinitas com a linha da série C TCL, que será lançada nos mercados globais nos próximos meses.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de produtos eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, a empresa está presente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

