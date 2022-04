Com planos de rápida expansão para a América Latina, Advatix contrata Pablo Unda como CEO em Santiago, Chile

Pablo será responsável por trazer soluções de comércio eletrônico dos EUA para empresas latino-americanas

WESTLAKE VILLAGE, Calif., 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pablo Unda ingressou na Advatix LATAM como CEO e liderará a missão que permitirá o crescimento do segmento de Varejo na América Latina.

Pablo chega à Advatix com mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de cadeia de suprimentos, logística e fulfillment. Atuou como líder sênior em empresas de operações logísticas internacionais e grandes operadoras de telecomunicações na América Latina.

Pablo abriu e operou sete centros de atendimento e distribuição no Chile. Implementou a primeira solução de armazenamento automatizado do setor (módulo de elevação vertical com tecnologia pick to light) e introduziu um dos primeiros laboratórios complexos de reparo de telefones celulares atendendo Kyocera e Nokia.

"Temos grandes planos para a América Latina e já estamos trabalhando com empresas no Chile e no Peru. Nosso objetivo é trazer as melhores soluções globais para a América Latina. Para isso, precisávamos de um líder local de tecnologia e operações com experiência no setor ." para permitir o crescimento de nossos clientes e da Advatix. Estou muito satisfeito que Pablo tenha se juntado à nossa missão, com sua vasta experiência na América Latina e seu forte histórico de sucesso", disse Manish Kapoor, CEO e cofundador da Advatix.

Recentemente, a Advatix chegou ao número 493 na prestigiada lista anual Inc. 5000 da revista Inc. das empresas privadas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Desde o início, a Advatix tem obtido um rápido crescimento graças ao foco acentuado em capacitar suas empresas clientes a atingir e superar suas metas por meio do crescimento. O crescimento da Advatix veio de sua ajuda a varejistas e comerciantes de comércio eletrônico nos EUA no desenvolvimento de seus negócios. As empresas da América Latina agora têm acesso às mesmas soluções e equipe de classe mundial para acelerar seu crescimento no comércio eletrônico.

Adicionar Pablo à equipe consolida a presença local da Advatix na América Latina. Este é o mais recente de uma série de movimentos para estabelecer uma base sólida para atender as empresas da região. No quarto trimestre de 2021, a Advatix adquiriu a empresa de consultoria de operações UP-Time.cl com sede em Santiago, Chile e formou a Advatix LATAM.

A Advatix oferece soluções avançadas na América Latina, incluindo consultoria de operações, engenharia e tecnologia. Os negócios de comércio eletrônico da LATAM agora também têm acesso ao Advatix Cloudsuite, que permite o gerenciamento de soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta para fulfiullment, estoque e logística.

Pablo observou: "A Advatix tem uma equipe excepcional e fazer parte desse grupo experiente de especialistas é realmente uma honra. O que também me atraiu na Advatix é a rapidez com que a empresa está crescendo e ajudando outras empresas a crescer também. O rápido avanço do comércio eletrônico na América Latina e a necessidade de consultores experientes e ferramentas tecnológicas de primeira linha colocam a Advatix em uma posição privilegiada."

A Advatix oferece soluções avançadas na América Latina, incluindo consultoria de operações, engenharia e tecnologia. Os negócios de comércio eletrônico da LATAM agora também têm acesso ao Advatix Cloudsuite, que permite o gerenciamento de soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta para atendimento, estoque e logística.

Pablo destacou: "A Advatix tem uma equipe excepcional e fazer parte desse grupo experiente de especialistas é realmente uma honra. O que também me atraiu na Advatix é a rapidez com que a empresa está crescendo e ajudando outras empresas a crescer . O rápido avanço do comércio eletrônico na América Latina e a necessidade de consultores experientes e ferramentas tecnológicas de primeira linha colocam a Advatix em uma posição privilegiada."

A equipe no Chile colabora de perto com outros especialistas do setor nos EUA e na Índia. A equipe de liderança da Advatix vem com experiência de gigantes do setor, como Amazon, FedEx, UPS, Target, Walmart, JDA e Netflix.

Sobre a Advatix

A Advatix é um dos principais fornecedores mundiais de soluções de consultoria e tecnologia de cadeia de suprimentos de comércio eletrônico. Em apenas quatro anos, a Advatix ajudou várias empresas a acelerar o crescimento e escalar lucrativamente usando o conhecimento de domínio aprofundado da Advatix, as plataformas de tecnologia líderes do setor e a liderança operacional 'inicialmente'.

Atualmente, a Advatix tem operações na América do Norte, Ásia, América Latina e Europa. Seu centro de tecnologia global e centros de comando e controle de logística estão sediados na Índia

Para mais informações, acesse www.advatix.com ou envie um e-mail para [email protected].

Contato para a imprensa:

Trish Byron

[email protected]

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1780681/Advatix_Logo.jpg

FONTE Advatix Inc.

SOURCE Advatix Inc.