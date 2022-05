Com programa pioneiro no agro, Bayer adere ao Compromisso com o Clima

Multinacional alemã reforça compromisso sustentável ao se unir à iniciativa do Instituto Ekos Brasil e passa a ter dois representantes no comitê gestor do Compromisso com o Clima

SÃO PAULO, 19 maio de 2022 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de fortalecer seu compromisso com o combate aos efeitos da mudança climática e fortalecimento ao desenvolvimento sustentável, a Bayer anuncia a adesão como apoiadora institucional do programa Compromisso com o Clima. A iniciativa reúne empresas de diferentes setores em um modelo colaborativo para fomentar a economia de baixo carbono no Brasil.

Liderada pelo Instituto Ekos e fundada em 2017 pelo Itaú Unibanco e pela Natura, o Compromisso com o Clima visa criar uma rede de organizações com interesses mútuos em maior impacto socioambiental positivo. Desde sua fundação, o programa ganhou a participação de B3, iFood, Localiza, Lojas Renner, Mattos Filho Advogados, MRV e RaiaDrogasil.

Para a Bayer, que promove o PRO Carbono, uma iniciativa pioneira que impulsiona e suporta agricultores brasileiros na adoção de práticas mais sustentáveis, a adesão ao Compromisso com o Clima é fundamental para ampliar a participação de setores-chave da economia na criação de soluções climáticas.

O movimento se soma a outras ações adotadas pela Bayer no Brasil e no mundo em prol do desenvolvimento sustentável. A multinacional tem compromissos sustentáveis estabelecidos até 2030, como: ajudar a reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa na agricultura, reduzir em 30% nosso impacto ambiental e de nossos insumos nas lavouras e apoiar 100 milhões de pequenos agricultores com acesso a inovações, conhecimentos e parcerias em todo o mundo.

A Bayer também já integra outras organizações que buscam contribuir para a economia de baixo carbono e a preservação ambiental, como o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) e a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

"A agricultura está no centro das discussões sobre as mudanças climáticas, e a Bayer, como uma das empresas líderes do agronegócio, tem participado das discussões em torno de uma agricultura ainda mais sustentável. O caminho para endereçar esse problema complexo e global sem dúvidas é colaborativo e estamos contentes em poder contribuir, por meio de iniciativas como o PRO Carbono, com o desenvolvimento de novas soluções que beneficiem a sociedade e o meio ambiente", explica Fabio Passos, diretor do negócio de Carbono para a América Latina.

Como participar

A adesão ao Programa Compromisso com o Clima está aberta para organizações de todos os portes. Para aderir, é preciso entrar em contato com o Instituto Ekos Brasil para conhecer as diferentes modalidades de participação. Com mais empresas apoiando, a iniciativa ganha relevância e permite a seleção de um número cada vez maior de projetos socioambientais.

A iniciativa permite ainda que as organizações participantes tenham acesso transparente aos projetos selecionados, além de compartilhar boas práticas por meio da Plataforma Ekos Social.

Para saber mais sobre o Compromisso com o Clima, basta acessar a o site (https://compromisso.ekos.social/) ou entrar em contato com o Instituto Ekos Brasil.

FONTE Bayer

