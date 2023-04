Com receita de quase R$ 1,5 milhão, bazar da Liga Solidária em SP contribui para projetos sociais que impactam 24 mil pessoas

SAO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Uma das fontes de financiamento dos programas sociais Liga Solidária, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua há 100 anos na cidade de São Paulo, é o seu bazar, que, em 2022, arrecadou R$ 1.444.346,00. Essa renda é integralmente direcionada para os projetos da instituição, que impactam cerca de 24 mil pessoas em situação de alta vulnerabilidade na capital paulista.

O bazar funciona no Educandário Dom Duarte, no Distrito Raposo Tavares, região do bairro do Butantã com mais de 100 mil moradores e onde 19,61% dos domicílios, segundo o Censo 2010, têm renda per capita menor que meio salário mínimo. É no mesmo Educandário que os projetos sociais – como Esportes, Qualificação Profissional e Empreendedorismo – são realizados gratuitamente.

No ano do centenário da Liga Solidária – completados em março de 2023 –, o bazar torna-se, com a receita de quase R$ 1,5 milhão, um dos seus negócios filantrópicos. Essa renda cresceu muito após a pandemia: em 2021, o bazar arrecadou R$ 815 mil e, em 2020, R$ 409 mil.

Economia circular

Inovador, o bazar da Liga Solidária também é voltado à sustentabilidade e à economia circular, estimulando o consumo consciente. As roupas não vendidas são direcionadas para doação, downcycling, reciclagem ou refugo. O bazar vende também brinquedos e móveis usados.

O bazar da Liga conta com mais de 360 pontos de coletas de roupas espalhados pela cidade (dez na própria instituição e cerca de 350 dentro de lojas de departamentos parceiras da Liga Solidária). Além disso, o bazar dispõe de um caminhão para buscar doações maiores, como móveis.

No último mês de março, o bazar recebeu uma grande doação de uma loja de departamentos: cerca de 20 mil peças de vestuário, acessórios e artigos de cama, mesa e banho. Os preços de venda são muito abaixo do praticado no mercado, com produtos a partir de R$ 4,99.

O Bazar da Liga em números:

A renda obtida vem crescendo após a pandemia: em 2022, arrecadou R$ 1.444 milhão; em 2021, R$ 815 mil ; e, em 2020, R$ 409 mil .

milhão; em 2021, ; e, em 2020, . Mais de 360 pontos de coletas de roupas.

360 pontos de coletas de roupas. Total de doações recebidas em janeiro e fevereiro/2023: 901,80 kg.

Dos quais:

Direcionados para venda: 781,80 kg

Direcionados para doação: 108,10 kg (peças que não passam no controle mínimo de qualidade para serem vendidas, mas que ainda têm vida útil)

Direcionados para downcycling: 6,3 kg

Direcionados para reciclagem: 4,5 kg

Direcionados para refugo: 1,1 kg

