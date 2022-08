Com série 'Abandonal', Teresa mostra a realidade de Roraima totalmente diferente das propagandas do governo

BOA VISTA, Brasil, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A candidata ao governo de Roraima, Teresa Surita (MDB), inovou mais uma vez e tem disparado uma série de vídeos nas redes sociais com o tema: "Abandonal", em referência ao grande sucesso da novela Pantanal. Nesse sentido, ela tem mostrado a realidade de Roraima em tom leve e descontraído, contudo, muito diferente das propagandas institucionais promovidas pelo governo.

O primeiro episódio repercutiu o abandono da BR-174, sentido Pacaraima. Uma viagem de 200 km que, há pouco tempo se fazia em duas horas, hoje o condutor precisa ter paciência por mais de três horas em trechos sem asfalto, com crateras, obras inacabadas e desabando, penhascos sem sinalização e deslizamentos de encostas.

A narrativa descreve, em tom de humor, a história da série: "Abandonal - 'Teresa Marruá` vai atrás dos problemas que estão impedindo Roraima de crescer. Ver situações assim de abandono do estado de Roraima a deixam como uma fera. Ela vai se incomodar com o que estiver mal-cuidado", diz o locutor enquanto Teresa caminha pelas crateras da BR-174, próximo a Pacaraima.

Nas redes sociais, os comentários foram positivos e muitos usuários pediram Teresa no governo para mudar a realidade de Roraima. "Muito triste isso, tenho esperança de dias melhores", escreveu. Outro internauta incentivou - "Bota pra cima governadora". "Roraima está ansiosa, chega logo outubro", escreveu uma seguidora de Teresa.

O segundo capítulo da série mostrou a realidade de estradas vicinais de Caroebe e destacou a coragem da candidata ao enfrentar os problemas de Roraima. "Em busca de cuidar de tudo que não está sendo olhado, Teresa Marruá enfrenta qualquer perigo e desafio", narra o apresentador em tom de preocupação, enquanto o vídeo segue com uma pessoa ao fundo pedindo para Teresa não andar próxima aos penhascos. "Não vai aí não, está caindo".

Do mesmo modo, o terceiro capítulo da série mostra a empolgação das pessoas ao encontrar Teresa andando pelas ruas e estradas de Roraima. Durante a viagem de Pacaraima a Boa Vista, pela BR-174, a candidata foi parada por uma eleitora que expôs cartaz escrito: "Amajari está com você".

No vídeo descendo a serra, Teresa ainda foi abordada por várias famílias que gritavam palavras de incentivo e apoio à candidatura ao governo de Roraima. A candidata convida mulheres que estão dentro do carro a arrumarem as estradas com ela. "Vamos arrumar essa estrada, as mulheres?". "Governadora, estamos juntos, viu", gritou outro motorista.

Abandonal continua...

Caíque Silva

Assessor de Comunicação

Pré-candidata ao Governo de Roraima – Teresa Surita

Contato: 95-98123-1751

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882771/1.jpg

FONTE Assessoria de Comunicação - Teresa Surita

SOURCE Assessoria de Comunicação - Teresa Surita