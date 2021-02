Com tecnologia de pagamentos inovadora, Edmond cresce e inova no mercado de energia solar

A história da empresa pode ser conhecida com mais detalhes no videocase lançado em parceria com a Zoop, que mostra como a plataforma de meios de pagamento e serviços financeiros foi fundamental para que a Edmond criasse uma solução completa de serviços financeiros voltada a empresas atuantes do segmento de energia solar. O case pode ser visto no link: https://youtu.be/HKrrbWs_69M

A Edmond é uma empresa na fronteira da inovação: seu negócio, seu modelo operacional e a parceria com a Zoop são um exemplo de como a tecnologia pode trazer soluções em um futuro próximo. A empresa foi criada por quatro ex-executivos do setor de energia alternativa, que buscaram emponderar, facilitar e expandir a atuação dos integradores, empresas-cliente que vendem sistemas de captação de energia solar na ponta.

Os serviços financeiros oferecidos pela empresa, se dividem em três pilares: o app solar – uma plataforma 100% whitelabel – o Edmond Pay, que facilita e digitaliza os serviços de pagamentos e o Edmond Bank, que gerencia toda a receita criada pelo Edmond Pay.

Gabriel Terçarolli, diretor de Marketing da Edmond, explica que a parceria com a Zoop foi decisiva para a implementação do modelo de negócio em um curto espaço de tempo, por oferecer uma solução de pagamentos de fácil integração. "A Zoop trouxe para a gente a possibilidade de criar a nossa metodologia de pagamento, que era algo que faltava para fecharmos nosso modelo de negócio", explica.

Ainda no case, o diretor de tecnologias e processos da empresa Mauro André Silva explicou qual a grande vantagem de ter um parceiro como a Zoop para a operacionalização do negócio. "Eu faço a minha parte na programação e uso as APIs da Zoop para implementar minha própria função. Para mim, a maior vantagem da Zoop é essa: a liberdade", explicou.

Sobre a Zoop

Zoop é a fintech líder em tecnologia para serviços financeiros no mercado B2B, que atua em três segmentos: meios de pagamento, "banking as a service" (BaaS) e crédito. Seus produtos unem tecnologia e conformidade regulatória, permitindo que qualquer empresa – seja ela uma startup, um marketplace ou mesmo uma grande empresa – possa criar e oferecer serviços financeiros, com a sua própria marca, de forma simples, eficiente e segura.

Dessa forma, a Zoop ajuda a tornar o futuro dos serviços financeiros mais democrático, impulsionando a participação de novos players na indústria financeira e a criação de serviços que atendam melhor todas as camadas da população.

Com cerca de 560 parceiros cadastrados em sua plataforma, e atuando no mercado B2B, a empresa viabiliza a criação de mais de 10.000 empregos indiretos. A Zoop está no ranking de Linkedin Top Startups pelo 2° ano consecutivo, e em 2020, foi eleita uma das 100 Startups to Watch segundo a revista Época Negócios e Pequenas Empresas e Grandes Negócios.

FONTE Zoop

SOURCE Zoop