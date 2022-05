Comax voegt dtSearch® toe aan uitgebreide digitale archiefoplossing

BRASSCHAAT, België en BETHESDA, Maryland, 10 mei 2022 /PRNewswire/ -- Comax is een Belgisch softwarebedrijf dat bedrijven helpt bij het optimaliseren en vereenvoudigen van administratieve processen. dtSearch is gespecialiseerd in het ophalen van tekst voor ondernemingen en ontwikkelaars, inclusief zijn eigen ingebouwde documentfilters, om onmiddellijk terabytes aan online en offline gegevens te doorzoeken. Samen kondigen de twee bedrijven een nieuwe release aan van Comax DMS, een hybride DMS-oplossing die zowel documenten als e-mails naadloos beheert en recentelijk de dtSearch Engine heeft opgenomen voor direct zoeken in volledige tekst.

Comax bespaart klanten tijd, verhoogt de efficiëntie en vermindert administratieve fouten. De softwareapplicaties van Comax zijn modulair, eenvoudig en snel te implementeren en werken optimaal samen met reeds in gebruik zijnde softwarepakketten. Comax DMS is een hybride, uitgebreid documentbeheersysteem, dat werkt als een gestructureerd digitaal archief in de Windows-omgeving voor zowel documenten als e-mails. Comax DMS werkt in lijn met de bestaande Windows-mapstructuur en integreert gemakkelijk met de verschillende componenten van Microsoft Office.

Herkenning van volledige tekst en de ingebouwde dtSearch Engine stellen Comax DMS-gebruikers in staat om direct relevante bestanden en e-mails in het hele digitale archief te vinden. "De dtSearch Engine biedt uitgebreide zoekopties die zeer snel en efficiënt zoeken in volledige tekst mogelijk maken", merkt Comax op. "Met dtSearch kunnen onze klanten cruciale informatie altijd direct vinden."

De dtSearch-productlijn maakt onmiddellijk gelijktijdig zoeken mogelijk in terabytes aan gemengde gegevens, verspreid over meerdere mappen, e-mails inclusief bijlagen en geneste bijlagen, online gegevens en andere databases. De dtSearch Engine stelt de eigen documentfilters en zoektechnologie van dtSearch beschikbaar voor ontwikkelaars die werken aan cloud-gebaseerde en andere applicaties.

Over Comax, comax.be

Comax is een softwarebedrijf dat bedrijven helpt bij het optimaliseren en vereenvoudigen van administratieve processen. Het merendeel van de klanten van Comax zijn accountantskantoren, maar ook KMO's in verschillende sectoren die te maken hebben met omvangrijke administratieve processen. Comax onderzoekt welke handmatige, repetitieve handelingen kunnen worden omgezet in geautomatiseerde workflows, passend bij de individuele bedrijfssituatie. Comax software sluit naadloos aan op de bestaande softwareomgeving en procedures dankzij de vele integraties met andere softwarepakketten.

Over dtSearch®, dtSearch.com

The Smart Choice for Text Retrieval® sinds 1991, de dtSearch-productlijn doorzoekt onmiddellijk terabytes aan tekst. Naast het ophalen van tekst voor ondernemingen en ontwikkelaars, heeft het bedrijf zijn eigen documentfilters, die het ontleden, extraheren, converteren en doorzoeken van een breed scala aan gegevensindelingen mogelijk maken. Ondersteunde gegevenstypen omvatten databases, websitegegevens, populaire "Office"-indelingen, compressie-indelingen en e-mails met bijlagen. dtSearch-producten voldoen aan enkele van de grootste capaciteitsbehoeften voor het ophalen van tekst ter wereld. Het bedrijf heeft wereldwijde distributeurs met dekking op zes continenten. Raadpleeg dtSearch.com voor honderden beoordelingen en casestudies, en voor volledig functionele evaluatiekopieën.

