Combate Américas anuncia 'El ganador lo toma todo' confrontación por los cinturones

Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Ultimate Fighting Championship (UFC), ex campeón de peso semipesado de la misma empresa y pionero del deporte, se enfrentará con el multi campeón de peso pesado de la WWE, ex medallista de lucha grecorromana de los Juegos Panamericanos y ex estrella de PRIDE MMA, El Patrón, en una transmisión televisiva nacional en vivo por pago por evento desde el Payne Arena en Hidalgo, Texas, el sábado 7 de diciembre.