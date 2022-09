Combattre la crise énergétique : Aquagem présente la technologie écoénergétique ultime InverSilence® pour la piscine

GUANGZHOU, Chine, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aquagem, précurseur des pompes Inverter pour piscine , présente sa technologie InverSilence®, la solution écoénergétique par excellence pour les piscines.

Dans le contexte d'une sérieuse crise énergétique, le prix de l'électricité au Royaume-Uni a augmenté de 54 % en juillet par rapport à l'an dernier. Pire encore, il augmentera de 80% à compter d'octobre, comme l'a annoncé le régulateur britannique Ofgem le 26 août 2022. Et la crise ne se limite pas au seul Royaume-Uni. La plupart des gens dans le monde ont subi une hausse constante de leurs factures d'électricité. Pour faire face à la crise énergétique, Aquagem développe la technologie InverSilence®, contribuant ainsi à rendre les piscines moins énergivores.

La technologie InverSilence® : la solution ultime pour une piscine 15 fois plus écoénergétique

La technologie InverSilence® a été développée par Aquagem afin de fournir les solutions les plus silencieuses et écoénergétiques pour les pompes de piscine.

À l'aide de ses algorithmes intelligents et de sa conception innovante, la technologie InverSilence® a mis au point trois innovations :

Le variateur de vitesse complet, au cœur de la technologie InverSilence®, ajuste en continu la vitesse de fonctionnement de la pompe entre 30 % et 100 % de sa capacité, permettant aux propriétaires de piscine de faire fonctionner leur pompe plus longtemps à des vitesses plus faibles sans gaspiller d'énergie, ce qui est impossible avec les pompes à une vitesse.

Le système hydraulique à volute est doté d'une structure compacte et offre une puissance hydraulique robuste, assurant un débit sans turbulence supérieur et bien plus silencieux qu'un diffuseur à palette.

Le moteur synchrone à aimant permanent assure un pompage plus écoénergétique et durable que les moteurs asynchrones. Le moteur Aquagem permet d'atteindre une efficacité énergétique supérieure à IE4, bien au-dessus du niveau IE3 exigé par le règlement de la Commission européenne pour les pompes de piscine.

Grâce à la technologie InverSilence®, les pompes Inverter pour piscines InverPro d'Aquagem permettent d'économiser jusqu'à 15 fois plus d'énergie et sont 30 fois plus silencieuses que les pompes traditionnelles à une vitesse. Elles pourraient permettre à un propriétaire d'une piscine de 50m³ d'économiser 8 176 kWh d'électricité et 2 371 € par an.

La technologie Inverter : l'avenir des pompes de piscine

Bien que les pompes à piscine à une seule vitesse soient de loin les plus utilisées au monde, elles sont progressivement éliminées, car elles sont très bruyantes et très énergivores. Le département de l'Énergie des États-Unis a même interdit la fabrication de pompes à une vitesse depuis le 19 juillet 2021.

Avec les objectifs de neutralité carbone et de développement durable, les pompes à une vitesse seront un jour entièrement remplacées par des pompes Inverter. La technologie Inverter est devenue une tendance d'avenir incontournable pour les pompes de piscine.

À propos d'Aquagem

En tant que créateur de la technologie InverSilence® et premier fabricant de pompes Inverter pour piscines au monde, Aquagem s'efforce depuis plus de 20 ans de fournir les solutions de piscine les plus écoénergétiques et les plus silencieuses à ses clients à travers le monde.

Bin Chen

+86-18028625782

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=XyJoHuzQsQU

SOURCE Aquagem Technology Limited