Combler les lacunes en matière d'apprentissage dans un contexte de crise

SLAVSKO, Ukraine, 24 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Dans la petite ville de Slavsko, en Ukraine, un groupe d'enseignants dévoués se réunit pour apprendre de nouvelles méthodes et de nouveaux outils afin de relever l'un des défis les plus pressants de leur carrière : aider leurs élèves à surmonter les pertes d'apprentissage causées par la guerre en cours dans le pays.

Anna Semylit and fellow educators at the tutoring catch-up workshop in Slavsko, organized by Teach for Ukraine and supported by Education Cannot Wait. © Teach For Ukraine

Pour des éducateurs comme Anna Semylit, professeure de chimie à Kiev, les défis de l'enseignement dans un contexte de conflit sont immenses. « Lorsque je travaillais au collège, j'ai souvent vu des élèves être confrontés à des pertes d'apprentissage. C'est un problème écrasant à l'échelle nationale », déclare Anna.

Pourtant, elle espère qu'avec un soutien adéquat, ces défis pourront être relevés – et elle envisage la voie à suivre avec l'aide d'un atelier de rattrapage et de tutorat auquel elle participe en collaboration avec d'autres éducateurs du pays.

La formation, organisée par Teach For Ukraine dans le cadre d'un Programme pluriannuel de résilience conjoint avec le Kyiv School of Economics Institute et Finn Church Aid, financé par Education Cannot Wait (ECW) (L'Éducation sans délai), vise à fournir aux enseignants du secondaire des stratégies pour remédier aux pertes d'apprentissage, établir des relations positives en classe et créer des plans d'apprentissage individualisés pour les élèves.

La guerre en Ukraine a déplacé des millions de personnes, endommagé des écoles et laissé de nombreux enfants sans éducation pendant des mois, voire des années. Anna Semylit a vu l'impact sur les élèves, les enseignants et le système éducatif du pays.

Avant de participer au programme de formation soutenu par ECW, Anna a travaillé comme enseignante, maître de conférence et formatrice pour les éducateurs. Aujourd'hui, elle fait partie du programme Teach For Ukraine et enseigne la chimie au collège de Blystavystia à Kiev.

Pour relever les défis sans précédent que représente le soutien aux élèves dans un contexte de guerre, elle a participé, avec d'autres enseignants, à une formation de rattrapage et de tutorat soutenue par ECW.

L'objectif du tutorat est d'aider à combler les lacunes d'apprentissage tout en transformant les méthodes d'enseignement. Au-delà de la simple couverture du programme, les éducateurs doivent être en mesure d'identifier, d'analyser et d'enseigner les parties du programme que chaque élève a manquées.

Cette formation a été déterminante pour aider les enseignants comme Anna à adapter leurs méthodes afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves touchés par la crise. Outre le soutien scolaire, le programme met l'accent sur l'importance du soutien psychosocial pour les élèves, en particulier ceux qui sont confrontés à des traumatismes.

La priorité d'Anna est le développement et le bien-être de ses élèves. « J'ai commencé à accorder une plus grande attention aux approches sensibles aux questions du traumatisme et du genre dans mon travail. Je dois faire preuve d'une extrême prudence pour éviter d'aggraver la situation, tout en sachant quand je peux apporter mon soutien moi-même et quand je dois faire appel à des spécialistes. »

Aujourd'hui, elle se sent mieux armée pour aider les élèves de son cours de chimie à faire face à l'incertitude de ce monde. « Outre le fait qu'elle m'a apporté de nouvelles connaissances, cette formation m'a également motivée à mettre en œuvre des changements dans mon travail. »

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a déclenché un conflit armé meurtrier qui continue de faire rage aujourd'hui. Les civils en Ukraine, dont des millions d'enfants et d'adolescents, ont été gravement touchés. À ce jour, des milliers d'écoles ont été endommagées ou détruites.

Grâce à cette initiative de formation, les enseignants apprennent non seulement à combler les lacunes en matière d'éducation, mais aussi à répondre aux besoins émotionnels et psychologiques de leurs élèves. Cette approche holistique de l'éducation est essentielle dans un pays où de nombreux enfants ont subi des traumatismes, tels que des bombardements, des déplacements, des blessures et des pertes.

ECW apporte un soutien crucial aux élèves et aux enseignants du pays par le biais de son Programme de résilience pluriannuel. La dernière subvention catalytique vise à garantir des environnements d'apprentissage physiques sûrs et accessibles, à améliorer les résultats de l'apprentissage en formant les enseignants, à développer les initiatives d'apprentissage numérique et à proposer des alternatives éducatives. L'accent est également mis sur la santé mentale et le soutien psychosocial.

Les programmes ont été mis en œuvre, en coordination avec le ministère ukrainien de l'Éducation et des Sciences, par plusieurs partenaires locaux et internationaux, notamment Teach For Ukraine, la Kyiv School of Economics, Finn Church Aid, Save the Children, l'UNICEF et bien d'autres encore.

Malgré l'impact considérable des initiatives financées par ECW, le besoin d'un soutien plus important reste urgent. Aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants du monde entier doivent s'engager pour que l'éducation reste une priorité dans les situations de crise. L'expérience d'Anna souligne l'importance d'investir dans l'éducation en situation d'urgence – et démontre que des formations et des ressources ciblées sont en train de transformer la façon dont les enseignants peuvent autonomiser et éduquer leurs élèves en dépit de tous les obstacles. Anna confie : « Je me sens mieux équipée pour soutenir mes élèves et les aider à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. »

