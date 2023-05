Começa a 3.ª Changsha International Construction Equipment Exhibition

CHANGSHA, China, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 3ª Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE), que terá duração de quatro dias, iniciou-se na manhã de 12 de maio no Centro Internacional de Conferências de Changsha.

Com o tema "Alta qualidade, Inteligência e Sustentabilidade — a Nova Geração de Equipamentos de Construção", a Exposição é a maior em escala na indústria de equipamentos de construção na China após o país implementar suas políticas de resposta à COVID-19, sendo também um grande evento no setor de equipamentos de construção em todo o mundo.

A 3.ª Changsha International Construction Equipment Exhibition (PRNewsfoto/The Organizing Committee of CICEE)

A Exposição reuniu 35 empresas de equipamentos de construção entre as 50 Melhores do Mundo, além de 1.500 expositores que trouxeram mais de 20.000 produtos, conforme o Comitê Organizador da CICEE. Durante a Exposição, haverá uma exposição completa de novos produtos, tecnologias e ideias no setor de equipamentos de construção, incluindo mais de 30 novos produtos lançados globalmente pelos fabricantes de máquinas básicas, mais de 200 novas tecnologias lançadas pela primeira vez, 1.000 novas tecnologias e produtos lançados pelas empresas de apoio, além de 120 produtos e tecnologias inovadoras lançados em todo o mundo.

Como uma exposição com a base industrial mais sólida e o maior tamanho de Hunan, a CICEE é uma vitrine brilhante para Hunan. Ao longo dos anos, Changsha agora cresceu e se tornou a maior base de equipamentos de construção da China. Casa dos cinco gigantes, incluindo Sany, Zoomlion, Sunward, CRCHI e Sinoboom, entre as 50 maiores empresas globais, Changsha é responsável por metade dos equipamentos de construção na China, desempenhando também um papel importante no cenário internacional.

