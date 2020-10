Começa a construção do túnel rodoviário submarino mais longo do mundo

Durante a cerimônia, Wang Jianhui, presidente do Qingdao Conson Development disse: "O segundo túnel submarino da Baía de Jiaozhou otimizará a estrutura urbana da cidade e fortalecerá a conexão entre o leste e o oeste, permitindo que ambos os lados do estreito floresçam e aliviem o congestionamento. Com design, qualidade de construção e eficiência de gestão de alto padrão, o Qingdao Conson Development está animado para contribuir para o surgimento de Qingdao como uma cidade aberta, moderna, dinâmica, elegante e internacional."

Em 2012, o Qingdao Conson Development iniciou a pesquisa preliminar do segundo túnel submarino da Baía de Jiaozhou, que envolveu os principais especialistas da China, entre eles o acadêmico Qian Qihu. No total, foram realizados quatro estudos de pré-viabilidade e 15 estudos de viabilidade. Agora, o Qingdao Conson Development iniciou a construção do que se tornará o maior túnel rodoviário submarino do mundo.

Este projeto alavanca a cooperação internacional e a inovação para impulsionar o design e a construção de túneis em uma nova era. Superando desafios como ventilação de túnel, prevenção de desastres, pressão da água extremamente elevada, passagem por fraturas de grandes proporções e encaixe de blindagem em larga escala no método de perfuração e detonação, esta é uma conquista histórica e um grande feito, o que torna a China um líder em engenharia de túneis.

O túnel começará na Huaihe East Road no Novo Distrito da Costa Oeste, se estendendo ao longo da Liugongdao Road e passando sob a Baía de Jiaozhou antes de chegar no Porto de Qingdao e se unir à Costa Leste, ligando efetivamente as áreas urbanas costeiras de Qingdao. Com 15,89 quilômetros, terá seis faixas de mão dupla, sendo mais longo do que o túnel Ryfylke da Noruega (14,3 quilômetros). A terra e as pedras escavadas devem chegar a 8 milhões de metros cúbicos, ultrapassando o Túnel Seikan do Japão (5,2 milhões de metros cúbicos) e o Túnel do Canal da Mancha (4,8 milhões de metros cúbicos).

Este projeto é parte da construção em andamento na China de instalações de transporte de infraestrutura urbana em grande escala para apoiar o desenvolvimento econômico. O segundo túnel submarino da Baía de Jiaozhou servirá como referência internacional em projeto, construção e operação de túneis da próxima década, abrindo caminho para futuros túneis marítimos na China e em todo o mundo. Também promoverá o desenvolvimento da Baía de Jiaozhou, aumentará a competitividade geral da Península de Jiaodong e estabelecerá Qingdao como uma cidade costeira de classe mundial em One Belt, One Road's Maritime Silk Road.

Sobre o Qingdao Conson Development

O Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. foi criado em 2008 com a aprovação do Governo Municipal de Qingdao. Como empresa estatal de investimentos e operações de capital, opera capital e ativos estatais, bem como realiza financiamento de investimentos, operações de capital e gestão de ativos, com otimização de estratégia de desenvolvimento urbano, assumindo uma missão de desenvolvimento urbano.

