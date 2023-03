Começa nesta sexta-feira evento G.A.T.E. de educação internacional

Promovido pelo Student Travel Bureau em parceria com o JK Iguatemi, G.A.T.E. vai promover palestras e reunirá mais de 40 instituições de ensino internacional

SÃO PAULO, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Pais, alunos, profissionais do mercado interessados em fazer um programa de intercâmbio podem participar entre os dias 31 de março, 01 e 02 de abril, da 5ª edição do G.A.T.E. - Global Access Through Education: maior evento de educação internacional do Brasil, que conta com a presença de 40 instituições internacionais de ensino, em São Paulo, no JK Iguatemi. O evento tem entrada franca, mediante inscrição no site do evento (www.eventogate.com.br) que é idealizado pelo Student Travel Bureau (STB) e realizado em parceria com o JK Iguatemi. Durante os três dias, o STB oferece descontos de até 35% para programas voltados a cursos de idiomas e também na taxa de atendimento. Nos anos anteriores, o G.A.T.E. já recebeu um público de mais de 50 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é receber um público de 12 mil pessoas.

Na abertura, haverá uma MasterClass exclusiva de Timo Gorner, vice-presidente do Disney Insitute, que falará sobre Liderança que inspira - a visão Disney de excelência. Além disso, o G.A.T.E. tem uma agenda completa de conteúdo para os mais diversos públicos que vão desde adolescentes interessados em fazer o high school – ensino médio no exterior, até profissionais que querem avançar na carreira, fazendo programas de graduação e pós fora do país.

Na programação, há 12 palestras ministradas por especialistas das instituições de ensino internacional, com temáticas sobre os melhores caminhos para conquistar uma faculdade fora do Brasil; programas nas férias escolares com foco nas carreiras do futuro; high school; estudo e trabalho no Canadá; intercâmbio na Austrália; principais tendências de programas para alunos com mais de 30 anos; intercâmbio para artes e design, entre outras. Entre as principais instituições de ensino internacionais convidadas estão UCLA, New York Film Academy, Summer Discovery e Cambridge School of Visual & Performing Arts. Para participar, é preciso adquirir os ingressos disponíveis no site www.eventogate.com.br a R$ 35. Toda a renda será revertida para a ONG Gerando Falcões. O acesso ao espaço expositivo é gratuito, mediante cadastro no site do G.A.T.E

"Durante todos esses anos, o G.A.T.E. tem sido o que há de melhor no mercado de educação internacional, justamente por reunir em um só lugar as melhores instituições de ensino do mundo para compartilhar conteúdo genuíno sobre educação internacional, trazendo aos estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão e profissionais do mercado novas perspectivas sobre desenvolvimento pessoal e profissional", diz Christina Bicalho, vice-presidente do STB.

"A Iguatemi acredita que facilitar o acesso à educação é fundamental para evoluirmos como sociedade. Nesse processo, nos empenhamos em incentivar e dar espaço para iniciativas relevantes como o G.A.T.E, que há anos se propõe compartilhar conteúdo genuíno de educação internacional. Nesta 5a edição do evento, o shopping JK Iguatemi recebe novamente estudantes e profissionais para esse momento de trocas de conhecimento e de muito aprendizado", complementa Cristina Betts, CEO da Iguatemi

SERVIÇO

Local: Shopping JK Iguatemi

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia, São Paulo – SP, 04543-011

Data: 31/03, 01 e 02 de abril. Na sexta e sábado, das 13h às 19h. Domingo, das 13h às 18h.

Horário das palestras oferecidas pelas universidades: ocorrem todos os dias simultaneamente, das 15h às 16h e das 17 às 18h. Valor: R$ 35.

Consulte os temas por dia aqui.

Sobre o G.A.T.E.

G.A.T.E., Global Access Through Education: maior evento de educação internacional do Brasil idealizado pelo STB e realizado em parceria com o JK Iguatemi. Seu objetivo é reunir professores e expositores das principais instituições de ensino do mundo para compartilhar conteúdo genuíno sobre educação internacional, trazendo aos estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão, profissionais do mercado novas perspectivas sobre desenvolvimento pessoal e profissional.

