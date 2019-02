Começa o 21º Festival de Habanos

Havana comemora 500 anos e sedia o 21º Festival de Habanos

Duas estrelas inquestionáveis: as marcas Trinidad e San Cristóbal de La Habana

Hoyo de Monterrey apresenta sua primeira Gran Reserva Cosecha 2013 com a icônica bitola Double Coronas

HAVANA, 11 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Havana, a capital cubana que está comemorando 500 anos, se prepara para sediar mais uma vez o 21º Festival de Habanos. O maior evento internacional do melhor tabaco do mundo, o Habano, será realizado de 18 a 22 de fevereiro. Fãs deste produto excepcional provenientes de todas as partes do mundo participarão do festival onde as marcas San Cristóbal de La Habana, Hoyo de Monterrey e Trinidad serão as estrelas principais.

Para o comunicado de imprensa em multimídia, acesse: https://www.multivu.com/players/uk/8493751-the-xxi-habanos-festival-kicks-off/.

Participantes de mais de 60 países disfrutarão de uma programação abrangente repleta de atividades criadas com o objetivo de explorar aspectos da cultura dos Habanos: passeios pelas plantações de Vuelta Abajo*, da região de Pinar del Río*, além de visitas às fábricas responsáveis pela produção dos maiores lançamentos deste ano. Entre outros destaques estão três noites oferecendo a melhor música ao vivo apresentada por artistas de renome internacional, a gastronomia mais refinada de Cuba, degustação de Habanos e de uma ampla variedade de bebidas de diferentes cantos do mundo.

A feira comercial e a noite de boas-vindas marcarão o início do Festival de Habanos. A feira comercial representa um ponto de encontro e de intercâmbio para profissionais da indústria do tabaco e a noite de boas-vindas, realizada no Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco no porto de Havana, prestará homenagem à marca San Cristobal de La Habana pelos seus 20 anos.

O programa apresentará aulas magnas e importantes palestrantes em um seminário internacional sob a liderança de especialistas reconhecidos no mundo dos Habanos. A 21a edição do Festival de Habanos organizará pelo segundo ano consecutivo a Competição Internacional dos Habanos.

O jantar-coquetel na noite dedicada à Gran Reserva Double Coronas Cosecha 2013 da Hoyo de Monterrey acontecerá no hall de recepções El Laguito na quarta-feira, dia 20 de fevereiro.

A noite de gala, realizada no dia 22 de fevereiro, será o grande final do festival e homenageará o 50º aniversário da marca Trinidad. O evento será encerrado com o Prêmio Hombre Habano e o tradicional leilão de umidificadores, com toda a renda doada ao Sistema de Saúde Pública de Cuba.

*Denominações de origem protegida (DOPs)

