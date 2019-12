Começam dia 7 de janeiro de 2020 as inscrições para o sorteio da corrida Empire State Building Run-Up de 2020, oferecida pela Turkish Airlines e apoiada pela Challenged Athletes Foundation

NOVA YORK, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: A ESRT) anunciou hoje que as inscrições para o sorteio da corrida do Edifício Empire State (Empire State Building Run-Up, ESBRU) de 2020, oferecida pela Turkish Airlines e apoiada pela Fundação de Atletas Desafiados (Challenged Athletes Foundation), começarão na terça-feira, 7 de janeiro de 2020, ao meio dia do horário da costa leste dos EUA, e encerrarão no domingo, 9 de fevereiro de 2020, às 23h59 do horário da costa leste. A 43ª ESBRU anual acontecerá na terça-feira, dia 12 de maio de 2020, às 20h do horário da costa leste dos EUA.

Os corredores que se inscreverem para subir os 1.576 degraus e 86 andares do edifício mais famoso do mundo serão notificados sobre a situação da corrida no dia 12 de fevereiro de 2020. Os interessados podem se inscrever on-line, no site http://www.nycruns.com/esb. Dos milhares de corredores de todo o mundo que entram no sorteio da ESBRU, alguns poucos selecionados terão a oportunidade de participar. A inscrição custa US$ 125 por candidato e somente será cobrada se o candidato for sorteado para participar.

"A corrida do Edifício Empire State é a corrida de torre mais emblemática do mundo, e o único desafio atlético que acontece no edifício mais famoso do mundo", disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da ESRT. "Convidamos os atletas do mundo todo para participar desta competição desejada por muitos".

Pelo terceiro ano, a Turkish Airlines, a companhia aérea nacional da Turquia e a que tem voos para mais países e destinos internacionais do que qualquer outra, retorna como patrocinadora da corrida. Este ano, a Turkish Airlines também oferecerá várias passagens aéreas de ida e volta para os atletas de elite do mundo todo em corridas de torre para inspirar novos corredores a enfrentar o desafio da Empire State Building Run-Up.

"Estamos animados por participar de um evento tão incrível pelo terceiro ano consecutivo", diz Cenk Ocal, gerente geral da Turkish Airlines em Nova York. "É muito bom poder usar a nossa rede, que tem voos para mais países do que qualquer outra companhia aérea, trazendo talentos maravilhosos para participar deste evento aqui em Nova York".

A Challenged Athletes Foundation® (CAF) é a parceira oficial de filantropia da ESBRU, trazendo impulso aos atletas desafiados e apoiadores da CAF, que correrão para arrecadar fundos para apoiar as pessoas com desafios físicos a ter acesso ao esporte. Se você está buscando uma maneira única de participar desse evento, inscreva-se para correr com a equipe da CAF.

"A Challenged Athletes Foundation se sente honrada por retornar ao emblemático Edifício Empire State pelo sexto ano consecutivo como parceira oficial de filantropia do evento", relatou Virginia Tinley, diretora executiva. "Estamos orgulhosos de apoiar tantos atletas desafiados e apoiadores da CAF ao participarem deste respeitado evento no ano novo".

O evento é produzido pela NYCRUNS, sendo um dos muitos em seu portfólio dinâmico de eventos icônicos de resistência em Nova York e Nova Jersey.

Sobre o Edifício Empire State

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam 938.000 milhões de metros quadrados de locação, em segunda-feira, 30 de setembro de 2019, composto por 873.000 milhões de metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

Sobre a NYCRUNS

Em 2020, a NYCRUNS produzirá cerca de duas dezenas de corridas para mais de 50.000 atletas, incluindo a principal maratona e meia maratona do Brooklyn. O objetivo é proporcionar a todos os atletas a melhor experiência possível, desde a inscrição até o momento em que veem suas fotos finalizando a corrida. As corridas da NYCRUNS são medidas com precisão, cronometradas eletronicamente, apoiadas por um grupo médico de alto nível e contam com uma equipe altamente treinada. A comemoração após a corrida tem bagels frescos de Nova York (com patê, claro, pois estamos em Nova York), frutas frescas e um ótimo DJ. Resumindo, semana após semana, o objetivo da NYCRUNS é fazer as melhores corridas de Nova York.

Sobre a Challenged Athletes Foundation

A Challenged Athletes Foundation® (CAF) é a principal instituição do mundo para ajudar pessoas com desafios físicos a terem estilos de vida ativos e saudáveis. A CAF acredita que a participação em atividades físicas de qualquer nível eleva a autoestima, estimula a independência e melhora a qualidade de vida. Desde 1994, mais de US$ 112 milhões foram arrecadados e mais de 26.000 ajudas de custo foram concedidas a pessoas com desafios físicos nos 50 estados norte-americanos e em 70 países. Além disso, os esforços de divulgação da CAF têm impacto sobre outros 60.000 indivíduos todo ano. Seja uma ajuda de custo de US$ 2.500 para um triciclo manual, ou ajudando a cobrir uma prótese de fibra de carbono de pé de corrida não coberta pelo seguro saúde ou organizando incentivos de um mentor que venceu um desafio semelhante, a missão da CAF é clara: dar oportunidades e apoio àqueles com o desejo ter um estilo de vida ativo e atlético. Para saber mais, visite www.challengedathletes.org e siga @cafoundation.

Sobre a Turkish Airlines

Estabelecida em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem frota de 348 aeronaves (de passageiros e carga), com rotas para 317 destinos no mundo todo, sendo 267 internacionais e 50 domésticos, em 126 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas no site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance

A rede Star Alliance foi estabelecida em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global a oferecer amplitude, reconhecimento e serviço contínuo mundial ao viajante internacional. Sua aceitação de mercado foi reconhecida por vários prêmios, dentre eles, o Air Transport World Market Leadership Award e o Best Airline Alliance pela revista Business Traveler e pela Skytrax. As companhias aéreas participantes são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. No geral, a rede Star Alliance oferece atualmente mais de 19.000 voos diários para mais de 1.250 aeroportos em 195 países. Outros voos de conexão são oferecidos pela parceira de conexão da Star Alliance, a Juneyao Airlines.

