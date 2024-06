COMEDIHA! Erwirbt Vermögenswerte von Just For Laughs

QUEBEC CITY, June 4, 2024 /PRNewswire/ -- ComediHa! will seine Position als wichtiger Akteur im Bereich Humor in Quebec, Kanada und international durch die Übernahme von Just For Laughs festigen. Eine neue Ära in Québec und international beginnt für das Unternehmen aus Québec, das mit ComediHa! Das Fest feiert in diesem Jahr sein 25 jähriges Bestehen.

Nach dem Bewerbungsverfahren, das im Rahmen der Umstrukturierung der Just For Laughs-Gruppe durchgeführt wurde, wurde der Vorschlag von ComediHa! angenommen, was zu einer Vereinbarung zwischen den beiden Organisationen führte. Die Transaktion hat mit der Entscheidung des Superior Court of Quebec, den am 29. Mai abgeschlossenen Vertrag zu genehmigen, eine entscheidende Phase erreichtth.

"Diese Akquisition wird es uns ermöglichen, unserem Publikum in Quebec, Kanada und weltweit noch vielfältigere Unterhaltungserlebnisse zu bieten und gleichzeitig das Wachstum und die Entwicklung unserer Künstler und Inhalte auf der ganzen Welt zu unterstützen. Wir werden auch zu einem strategischen Akteur für internationale Künstler, die in Quebec und Kanada auftreten wollen", sagt Sylvain Parent-Bédard, CEO von ComediHa!

Im Einzelnen umfasst die Transaktion den Erwerb bestimmter Vermögenswerte, darunter die Marken Juste pour rire, Just For Laughs, ZooFest, ComedyPro, The Gags und den audiovisuellen Katalog.

Beschleunigung des strategischen Plans und des Netzwerks von Sendeplattformen

Der Erwerb der Vermögenswerte wird dazu beitragen, den strategischen Plan von ComediHa! zu beschleunigen, um seine operativen Pläne neu zu definieren und sein Wachstum in allen Geschäftsbereichen zu unterstützen, einschließlich Festivals, Live-Produktion, Fernsehproduktion, Tourneeförderung, Vertrieb und Monetarisierung von Inhalten. ComediHa! wird auch in Zukunft neue Talente fördern und seine Präsenz in Quebec, Kanada und auf internationaler Ebene verstärken.

Darüber hinaus plant ComediHa!, die Entwicklung seines Netzwerks von Sendeplattformen fortzusetzen und zu beschleunigen, einschließlich der Positionierung seines Abonnementdienstes ComediaHA.tv wird das Unvermeidliche des Humors, sowie seine On-Demand-Videodienste, seine FAST Channels und Monetarisierung. Mit der Verwertung des Just For Laughs-Katalogs wird Amuz Distribution (eine Tochtergesellschaft von ComediHa!) seine Position als führendes Unternehmen im internationalen Vertrieb stärken.

"Wir stehen am ersten Tag einer neuen Ära und eines neuen Plans, den wir umsetzen müssen. Mehr denn je wollen wir mit Fans, Festivals, Zuschauern, Künstlern, Kunsthandwerkern, Produzenten, Agenten, Managern, öffentlichen Partnern, Sponsoren, Showrooms und Sendern aus Quebec, Kanada, der Frankophonie und der ganzen Welt zusammentreffen, fügt Herr Parent-Bédard hinzu. Die Übernahme der Vermögenswerte von Just For Laughs, die sich in 40 Jahren entwickelt haben, wird uns zweifellos in die Lage versetzen, unsere Mission fortzusetzen, die Welt zum Lachen zu bringen und einen stolzen Beitrag zu unserer kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Landschaft zu leisten".

Danksagungen innerhalb des Transaktionsrahmens

ComediHa! möchte sich bei allen Personen und Organisationen bedanken, die diese Akquisition mit 100%iger Beteiligung aus Quebec ermöglicht haben: seinen Aktionären und seinem Verwaltungsrat, der Nationalbank, der SODEC Business Bank, seinen wertvollen Rechts- und Finanzberatern Norton Rose Fulbright und Demers Beaulne sowie Osler, Davies, PwC und den Teams von Just For Laughs und ComediHa!, die an den verschiedenen Prozessen beteiligt waren.

Das Festival "ComediHa! salue Montreal" vom 18. Juli bis 28. Juli

Erinnern Sie sich daran, dass ComediHa! im Rahmen seines 25-jährigen Bestehens die Veranstaltung "ComediHa! salue Montreal" angekündigt hat, die dieses Jahr vom 18. Juli bis 28. Juli stattfinden wird. Das Team freut sich darauf, die Festivalbesucher in Montreal zu treffen und wird in den nächsten Stunden die wichtigsten Elemente des Programms dieser Sonderausgabe vorstellen.

ÜBER COMEDIHA!

ComediHa! ist ein führendes Unterhaltungsunternehmen, das 1997 gegründet wurde. Mit mehr als 100 Festangestellten und 4000 Zeitarbeitern in Quebec, Montreal, Paris und Hollywood hat sich ComediHa! dem Ziel verschrieben, "die Welt zum Lachen zu bringen, überall auf der Welt". Jedes Jahr wird die ComediHa! Das Fest-Québec zieht mehr als 750 000 Besucher an und ist damit das größte französischsprachige Humorfestival der Welt. ComediHa! produziert auch Shows, Fernsehsendungen und Filme, die einem weltweiten Publikum Freude und Lachen bringen.

ÜBER JUST FOR LAUGHS

Das 1983 gegründete Unternehmen Just For Laughs ist weltweit führend im Bereich Comedy und veranstaltet in Montreal das größte Humorfestival der Welt. Das Unternehmen hat die Karriere vieler bekannter Comedians ins Rollen gebracht und unterhält jedes Jahr Millionen von Zuschauern durch seine Festivals und Inhalte, die in mehr als 150 Ländern ausgestrahlt werden. Just to laugh produziert auch Shows und Musikkomödien und ist Organisator der ComedyPRO-Konferenz.

