Comemore o Ano Novo Chinês com os coquetéis Johnnie Walker Blue Label

LONDRES, 17 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Com mais pessoas optando por beber no conforto de suas próprias casas, o uísque escocês nº 1 do mundo quis trazer a nova edição limitada do Ano Novo Chinês Johnnie Walker Blue Label para sua sala de estar.

O Embaixador do Uísque Escocês Johnnie Walker, Alistair Reynolds, elaborou duas novas receitas de coquetéis Johnnie Walker Blue Label, fáceis de fazer, destinadas a serem apreciadas e compartilhadas com colegas e amigos próximos durante o Festival da Primavera deste ano.