La Orquesta Sinfónica de Harbin realizó la primera presentación. Los artistas de la orquesta interpretaron música china y extranjera como "Dongfanghong (El este es rojo)", "Chinese Heart" y "Jazz Waltz" para los fanáticos de la música sinfónica de Shenyang. La atmósfera fue cálida, la audiencia estuvo de muy buen ánimo y las exquisitas habilidades recibieron elogios unánimes del público.

El séptimo Festival de Música Sinfónica a orillas del río Hunhe también ha recibido amplia atención de la comunidad de música sinfónica de China. El famoso director de orquesta chino Zheng Xiaoying y las orquestas sinfónicas de Shenzhen, Changsha, Sichuan, Ningbo y otras provincias y municipios grabaron videos de bendición para el festival de música.

El séptimo Festival de Música Sinfónica a orillas del río Hunhe enriquece la vida cultural del pueblo y demuestra el temperamento cultural de la ciudad.

Leyenda: Comenzó el séptimo Festival de Música Sinfónica a orillas del río Hunhe en la ciudad de Shenyang.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee

