Comercio electrónico de pymes incrementó en 94.6% durante la pandemia

El sector de las pymes enfrenta una situación de desconocimiento de estrategias digitales y no tiene claro cómo iniciar el proceso de venta por Internet. La falta de habilidades en estrategias digitales, sumada a no contar con herramientas idóneas, se convierte es uno de los principales factores por los que aún no inician ventas en línea, destacando la ejecución de los cobros de sus ventas.