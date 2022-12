Comércio eletrônico internacional impulsiona o comércio exterior em Heze

HEZE, China, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do chinadaily.com.cn:

Heze, província de Shandong no leste da China, tem se concentrado no desenvolvimento da indústria de comércio eletrônico internacional nos últimos anos como uma forma de impulsionar seu comércio exterior para fazer face às incertezas econômicas globais causadas pela pandemia do COVID-19.

As vantagens do comércio eletrônico internacional estão em seus custos mais baixos, maior eficiência e menos conexões intermediárias, o que ajudará mais exportadores locais, especialmente pequenas e médias empresas, a explorar melhor o mercado externo, de acordo com especialistas industriais.

Nos últimos anos, o governo de Heze iniciou uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento de entidades de comércio eletrônico internacional nas áreas de finanças, tributação e treinamento.

Mais esforços foram feitos para ajudar as empresas de comércio exterior a expandir sua clientela e melhorar as instalações e serviços comerciais, incluindo a construção de plataformas de comércio eletrônico internacional, logística internacional e armazéns no exterior. Atualmente, 10 das 600 empresas de comércio eletrônico internacional da cidade estabeleceram armazéns no exterior.

Heze está entre as participantes mais ativas, nas relações comerciais internacionais de Shandong, e a cidade estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento desse novo modelo de comércio exterior. O escritório alfandegário da cidade afirmou que, durante os primeiros 11 meses deste ano, o volume de comércio exterior de Heze totalizou 58,82 bilhões de yuans ($8,43 bilhões), crescendo 11,7% em relação ao ano anterior. Impulsionada pelo comércio eletrônico internacional, sua taxa de crescimento mensal de importações e exportações em maio ficou entre as duas primeiras cidades em Shandong.

O recente 20º Congresso Nacional do Communist Party da China enfatizou que é preciso fazer mais esforços para promover a abertura de alto nível e promover um novo padrão de desenvolvimento focado na economia interna e apresenta interação positiva entre os fluxos econômicos nacionais e internacionais.

A Heze também incentivou as empresas tradicionais de comércio exterior a atualizar e integrar o comércio eletrônico internacional nos setores tradicionais. A cidade atraiu algumas plataformas internacionais de comércio eletrônico internacional para estabelecer centros de serviços, incluindo Alibaba, Amazon e eBay.

Em novembro, Heze foi aprovada pelo Conselho de Estado (State Council) para estabelecer uma zona piloto de comércio eletrônico internacional em nível estadual (State-level cross-border), que servirá ainda mais à indústria de comércio eletrônico internacional da cidade e ajudará a cidade a se expandir nos mercados internacionais.

Espera-se que a zona piloto implemente práticas inovadoras relacionadas à governança, gestão, serviço e desenvolvimento sinérgico para criar um ecossistema benéfico para o comércio eletrônico internacional e cultivar uma cadeia industrial completa.

