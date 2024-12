COMEUP 2024 : ouverture du plus grand événement mondial consacré aux startups en Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le principal événement mondial consacré aux startups en Corée du Sud, « COMEUP 2024 », a officiellement ouvert ses portes le 11 décembre au COEX, à Séoul, sous l'égide du ministère des PME et des startups, dirigé par la ministre Youngju Oh. L'événement a rassemblé des dirigeants de startups, des investisseurs et des entrepreneurs de plus de 40 pays, soulignant le rôle croissant de la Corée du Sud dans l'écosystème mondial de l'innovation.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours d'éminents innovateurs, dont Chan Yoon, PDG d'EverEx Inc., et Sina Albanese, PDG de Koralo. EverEx, reconnue pour ses solutions numériques de rééducation des troubles musculo-squelettiques, a acquis une notoriété internationale après avoir remporté un prix de l'innovation au CES 2024. Koralo, connue pour ses alternatives végétales aux fruits de mer, a établi son siège en Corée après avoir remporté le K-Startup Grand Challenge 2022.

La ministre Youngju Oh a souligné l'importance des startups dans la résolution des défis mondiaux grâce à l'innovation. Elle a présenté les objectifs stratégiques de son ministère, notamment faire de la Corée du Sud l'un des quatre principaux centres de capital-risque au monde, faciliter l'expansion des startups à l'étranger, et attirer des entrepreneurs étrangers grâce à des réformes politiques.

COMEUP 2024, qui a pour thème « L'innovation au-delà des frontières », se déroule du 11 au 12 décembre et réunit plus de 260 startups, dont plus de la moitié viennent de l'étranger. Les pavillons nationaux des Émirats arabes unis, de l'Inde, du Japon et de la Suède mettent en lumière des innovations telles que l'IA, les biotechnologies et les technologies de la santé.

Les principaux programmes comprennent des conférences, des expositions et des événements d'investissement. Le débat « Future Talk » réunit des dirigeants de startups internationales afin de discuter de l'innovation transfrontalière, notamment Qamar Aftab de Wa'ed Ventures et Sunghyun Park de Rebellions Inc. Des entreprises de deep-tech présentent des technologies de pointe sur la scène « Tech Talk 15 ».

L'événement public de pitch investisseurs « Startup Valley » met en lumière les pitchs des finalistes de COMEUP Stars 2024 et comprend des discussions informelles avec des leaders de l'industrie. Les vitrines d'innovation ouverte et les pitchs inversés renforcent la collaboration entre les startups et les grandes entreprises.

Le débat « Global Community » favorise la mise en relation des startups et les opportunités d'entrée sur le marché dans des régions telles que les Émirats arabes unis, l'Inde et l'Afrique. L'initiative « COMEUP X », soutenue par des organisations telles qu'AWS et KISA, propose des programmes spécialisés de soutien aux startups.

Des entrepreneurs internationaux, dont Carlos El-Kik Lloret, PDG d'AiMA Beyond AI et bénéficiaire du « Startup Korea Special Visa », y participent. Sa startup espagnole, spécialisée dans les solutions humaines numériques alimentées par l'IA, a bénéficié des politiques de visa favorables à l'innovation de la Corée du Sud.

Les programmes détaillés de l'événement et les mises à jour en temps réel sont disponibles sur le site web officiel de COMEUP et sur sa chaîne YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579484/COMEUP_2024_South_Korea_s_Largest_Global_Startup_Event_Begins.jpg