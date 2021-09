Comfy | Enlighted lance l'application Flexible Spaces 2.0 pour aider les entreprises à gérer des lieux de travail hybrides

« La nature du travail et la fonction de l'espace de travail ayant été transformées par la COVID, SAP est ravi de poursuivre son partenariat avec Comfy sur des solutions d'espace de travail qui aident les entreprises à naviguer dans un environnement de travail post-COVID tout en élevant l'expérience des employés », a déclaré Marco Hofmann, Responsable de LoB Real Estate, SAP. « Ce partenariat réunit la plateforme complète de Comfy, qui offre aux employés un plus grand choix et un meilleur contrôle, et les capacités de SAP à fournir des informations en temps réel, basées sur le comportement, pour optimiser l'utilisation de l'espace en fonction de l'évolution des besoins et des styles de travail. Ensemble, nos solutions offrent une vision précise des préférences des employés et de l'utilisation de l'espace afin d'orienter le réaménagement des espaces de travail. »

S'appuyant sur les fonctionnalités de base de l'application Flexible Spaces 1.0 - les réservations d'espaces de travail, l'orientation, la localisation des collègues et la communication - Flexible Spaces 2.0 offre des améliorations à la fois à l'expérience de l'employé et aux fonctionnalités de gestion de l'espace, avec l'introduction de Neighborhoods, pour regrouper les espaces en vue d'une affectation organisationnelle, l'Enregistrement dans l'Application pour maximiser les espaces réservables, les Caractéristiques de l'espace, une façon de catégoriser et d'identifier les préférences des employés en matière d'espace, et l'Insights Access, une API de données, pour générer de nouvelles données qui éclairent les décisions relatives au portefeuille immobilier.

Une conception améliorée de l'espace de travail et des décisions de portefeuille fondées sur les données améliorent l'expérience des employés

Flexible Spaces 2.0 présente de nouvelles fonctions qui favorisent le travail axé sur les activités avec les collègues et optimisent l'espace de bureau disponible grâce à la conception d'espaces de travail fondés sur les données et les analyses.

NEIGHBORHOODS : Les gestionnaires d'espace auront désormais les outils nécessaires pour créer des quartiers qui favorisent la collaboration, maximisent l'utilisation et créent des espaces qui permettent aux employés de faire de leur mieux. Les bureaux et autres espaces peuvent être regroupés en quartiers. Ces collections de sièges réservables sont ensuite attribuées aux équipes fonctionnelles, ce qui crée de plus grandes possibilités d'activités de groupe et de « collisions occasionnelles » au travail.

Les gestionnaires d'espace auront désormais les outils nécessaires pour créer des qui favorisent la collaboration, maximisent l'utilisation et créent des espaces qui permettent aux employés de faire de leur mieux. Les bureaux et autres espaces peuvent être regroupés en quartiers. Ces collections de sièges réservables sont ensuite attribuées aux équipes fonctionnelles, ce qui crée de plus grandes possibilités d'activités de groupe et de « collisions occasionnelles » au travail. ENREGISTREMENT DANS L'APPLICATION : Pour accroître l'utilisation de l'espace disponible, les gestionnaires d'espace peuvent maintenant activer l'enregistrement dans l'application, ce qui rend l'espace précédemment réservé disponible si l'employé qui l'a réservé ne l'utilise pas, ce qui libère l'espace pour les nouvelles réservations.

Pour accroître l'utilisation de l'espace disponible, les gestionnaires d'espace peuvent maintenant activer l'enregistrement dans l'application, ce qui rend l'espace précédemment réservé disponible si l'employé qui l'a réservé ne l'utilise pas, ce qui libère l'espace pour les nouvelles réservations. CARACTÉRISTIQUES DE L'ESPACE : Une nouvelle fonction, les Caractéristiques de l'espace , permettra d'étiqueter les caractéristiques des bureaux, des salles et des espaces pour aider les employés à choisir l'espace qui répond à leurs besoins. Les données recueillies permettront aux administrateurs d'identifier l'évolution des préférences des employés au fil du temps et d'orienter leurs stratégies de conception des espaces.

Une nouvelle fonction, les , permettra d'étiqueter les caractéristiques des bureaux, des salles et des espaces pour aider les employés à choisir l'espace qui répond à leurs besoins. Les données recueillies permettront aux administrateurs d'identifier l'évolution des préférences des employés au fil du temps et d'orienter leurs stratégies de conception des espaces. INSIGHTS ACCESS : Avec Flexible Spaces 2.0 vient la possibilité d'extraire l'utilisation des séries chronologiques et les données d'occupation via Insights Access, l'API de Comfy pour les données sur le lieu de travail. Ces API de données sortantes permettent d'analyser de manière transparente à la fois les intentions des employés d'utiliser les espaces de bureau - via les données de réservation - et le comportement réel des employés via les données des capteurs ou du wifi. Avec Insights Access, les données Comfy (y compris les Caractéristiques de l'espace) peuvent être facilement combinées avec d'autres sources pour analyser l'utilisation d'un portefeuille de bâtiments, les coûts de l'espace par département, les préférences des employés, le sentiment, et plus encore.

« Grâce aux déploiements mondiaux de notre offre Flexible Spaces, lancée en 2020, nous avons une connaissance approfondie des flux de travail nécessaires pour orchestrer un modèle de travail hybride sans faille », a déclaré Franco Castaldini, Responsable de produit, Comfy | Enlighted. « Flexible Spaces 2.0 s'appuie sur notre meilleure solution en milieu de travail, qui permet aux employés de communiquer plus facilement entre eux et avec leurs bureaux physiques. Il fournit également aux entreprises un nouveau niveau de renseignements détaillés sur l'utilisation des locaux – jusqu'au bureau, à l'éclairage et au type d'espace – qui n'ont jamais été vus auparavant. »

Comfy | Enlighted, une entreprise de Siemens, est un fournisseur leader de technologie d'intelligence sur le lieu de travail, permettant aux personnes et aux entreprises de créer des espaces intelligents, sains et flexibles pour l'avenir du travail. Positionnée à l'intersection de l'expérience des employés et de la gestion de l'immobilier d'entreprise, l'application mobile de qualité grand public et la plateforme d'intégration IoT de Comfy | Enlighted fournissent des informations riches en données pour le dimensionnement et l'optimisation du portefeuille. Basée dans la Silicon Valley en Californie, aux États-Unis, la plateforme d'intelligence du lieu de travail et les solutions SaaS de la société sont déployées dans 59 pays sur 8 millions de mètres carrés d'espace de bureau géré, avec plus de 110 000 employés utilisateurs. www.comfyapp.com.

