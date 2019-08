Comienza la inscripción para visitantes profesionales de la 2a. CIIE

La segunda CIIE, que se realizará en Shanghái en noviembre, presentará siete áreas de exposición: Tercerización de servicios, Automóviles, Equipos, Vida de ciencia-tecnología, Estilos de vida, Equipos médicos y productos para el cuidado de la salud, y alimentos y productos de agricultura.

La zona planeada para exposición de empresas y negocios en la segunda CIIE totalizará los 300.000 metros cuadrados, mayor que el área de la primera expo.

La segunda CIIE agregará una zona de exhibición para bienes de consumo de alta gama y mostrará productos relacionados con la realidad aumentada, la realidad virtual y cuidado avanzado de personas mayores con el fin de estar al nivel del crecimiento económico de China y de su creciente consumo.

La expo define a los visitantes profesionales como compradores, conocedores del sector y expertos de empresas, organismos gubernamentales, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Para que los procesos de inscripción para los visitantes profesionales sean tan simples como sea posible, los organizadores del evento han decidido las siguientes medidas:

En primer lugar, los visitantes del año anterior no deberán pagar nuevamente la inscripción. Cuando se inicie sesión en la plataforma de inscripción, se cargará automáticamente la información que hubieran enviado previamente una vez que hayan hecho clic en el enlace "I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE" ("SOY COMPRADOR REGISTRADO DE LA PRIMERA CIIE").

En segundo lugar, se ha ampliado el plazo de inscripción. Los visitantes profesionales podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre, un mes más tarde en comparación con el año pasado.

En tercer lugar, se brindará información detallada sobre las actividades de la CIIE a los visitantes profesionales una vez que hayan completado la inscripción, mediante correo electrónico con información sobre los expositores y sus productos.

El año pasado, la primera CIIE se celebró en Shanghái, lo que permitió que el mundo disfrutara de los logros de la globalización y el crecimiento económico del país.

El valor de transacciones potenciales resultantes del evento superó los US$57.800 millones. La tecnología inteligente de gama alta conformó la categoría más grande con US$16.500 millones, seguida por US$12.700 millones de productos alimenticios y de agricultura y US$12.000 millones en automóviles.

La segunda CIIE se realizará del 5 al 10 de noviembre de 2019 en Shanghái.

Acerca de China International Import Expo (CIIE)

La CIIE es la exposición nacional de China sobre importación, patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular China y el Gobierno Popular Municipal de Shanghái.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955304/Registration_Begins_for_Professional_Visitors_of_the_2nd_CIIE.jpg

FUENTE China International Import Expo

Related Links

https://www.ciie.org



SOURCE China International Import Expo