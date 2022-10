Comienza un novedoso ensayo clínico para ayudar a las mujeres afroamericanas y latinas preocupadas por la pérdida del cabello inducida por la quimioterapia

Los investigadores del Centro del Cáncer Montefiore Einstein probarán nuevos métodos para reducir la pérdida de cabello entre las mujeres de color e identificar biomarcadores para la alopecia

BRONX, Nueva York, 6 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para muchas mujeres de color, los estilos de cabello como las trenzas y los afros pueden representar un vínculo importante con su historia, cultura e identidad. Sin embargo, no hay terapias comprobadas para prevenir la pérdida de cabello en las mujeres con cabello fuertemente rizado o crespo sometidas a quimioterapia oncológica.

Los coordinadores de investigación del Centro del Cáncer Montefiore Einstein, Rachel Aronov y Warner Robinson, aplican una gorra hipotérmica en Altagrace Pelissier

Un ensayo clínico que comienza ahora en el Centro del Cáncer Montefiore Einstein (MECC) pondrá a prueba si el enfriamiento del cuero cabelludo puede proteger a las mujeres afroamericanas y latinas con tipos de cabello texturado de la pérdida de cabello debido a la quimioterapia, conocida como alopecia inducida por quimioterapia (CIA). El ensayo también determinará qué mujeres están en alto riesgo de perder permanentemente el cabello debido a la CIA.

"Durante demasiado tiempo, la ciencia no ha podido identificar estrategias para prevenir la pérdida de cabello en una población diversa de pacientes a pesar del malestar psicológico que sabemos que la pérdida de cabello puede causar", señaló Beth N. McLellan, M.D., directora de Oncodermatología de Apoyo del Centro del Cáncer Montefiore Einstein y jefa de la división de Dermatología del Sistema de Salud Montefiore. "Nuestro objetivo es predecir quién tiene alto riesgo de sufrir CIA persistente y ver si podemos modificar las técnicas de enfriamiento del cuero cabelludo existentes para mujeres afroamericanas y latinas con cabello 'natural'. No solo estamos abordando una importante preocupación de calidad de vida, sino también asegurándonos de hacer todo lo posible para que la preocupación por la pérdida de cabello no haga que las mujeres eviten el que podría ser su tratamiento más efectivo contra el cáncer".

La CIA es uno de los efectos secundarios más comunes y perturbadores de la quimioterapia, el cual afecta a cerca del 65 % de las personas que se someten a tratamiento. La quimioterapia ataca a las células que se dividen rápidamente, como las células cancerosas y los folículos pilosos de los cuales crece el cabello. Los sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo utilizan "gorras frías", que son unas estructuras ajustadas tipo casco llenos de un gel o líquido frío. Al reducir el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo, las gorras impiden que los fármacos de la quimioterapia lleguen y destruyan los folículos pilosos y hacen que las células se dividan a un ritmo más lento. Las gorras frías son más efectivas cuando la estructura está cerca del cuero cabelludo, lo que puede ser difícil de lograr cuando el cabello es grueso o muy rizado en comparación con el cabello liso.

El estudio del MECC inscribirá a 30 mujeres sometidas a quimioterapia basada en taxano. Los taxanos son una clase de fármacos que a menudo se utilizan como terapia de "primera línea" para los cánceres de mama, pulmón y del sector ginecológico, los cuales se encuentran entre los cánceres más prevalentes en el Bronx, donde se ubica el MECC. Los Taxanos también se asocian con un riesgo ocho veces mayor de crecimiento de cabello persistente y subóptimo seis meses después del tratamiento en comparación con otras quimioterapias. Los taxanos más utilizados son los fármacos paclitaxel (Taxol) y docetaxel (Taxotere).

Las participantes serán asignadas a uno de los dos diferentes grupos del estudio en función de su preferencia. Las participantes que seleccionen el grupo de tratamiento se someterán al enfriamiento del cuero cabelludo después de que su cabello haya sido preparado con un fuerte acondicionador y colocado en trenzas o bucles sueltos. También habrá un grupo de control en el que las participantes no recibirán preparación para el cabello ni enfriamiento del cuero cabelludo. El objetivo es determinar si el uso de esta técnica especializada de preparación para el cabello, destinada a reducir el volumen del mismo, mejora la efectividad del enfriamiento del cuero cabelludo y la prevención de la CIA en pacientes con cabello texturado. Los investigadores se han asociado con un estilista de cabello local para realizar una preparación del cabello in situ y ayudar a las mujeres con su estilo de cabello.

Para investigar los factores determinantes celulares y genéticos de la CIA, los investigadores realizarán secuenciación genómica en muestras de pelos arrancados, en lugar de las biopsias cutáneas más invasivas de uso tradicional, con el fin de identificar posibles biomarcadores de la CIA.

"Tenemos mucho que aprender a fin de identificar quién es propenso a perder su cabello permanentemente debido a la CIA", comentó la Dra. McLellan, quien también es profesora asociada de medicina en Einstein. "Observamos la expresión genética y los marcadores moleculares para distinguir quién está en riesgo de recurrencia de cáncer y para adaptar los tratamientos contra el cáncer, entonces ¿por qué no podemos hacer lo mismo para el cabello?".

Este ensayo cuenta con el respaldo de Paxman, que cubre el costo de las gorras y máquinas de enfriamiento, y es financiado con subvenciones de la Pfizer/Skin of Color Society y la Academia Americana de Dermatología.

Acerca del Centro del Cáncer Montefiore Einstein

El Centro del Cáncer Montefiore Einstein (MECC) es un líder nacional en investigación y atención del cáncer ubicado en el barrio del Bronx, Nueva York, étnicamente diverso y desfavorecido en la dimensión económica. El MECC combina la excepcional ciencia de la Albert Einstein College of Medicine con el enfoque multidisciplinario y basado en equipos para la atención del cáncer del Sistema de Salud Montefiore. Fundado en 1971 y considerado un Centro Oncológico designado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) desde 1972, el MECC está redefiniendo la excelencia en la investigación, la atención clínica, la educación y la capacitación en materia de cáncer, así como la divulgación y el compromiso comunitario. Su misión es reducir la carga del cáncer para todos, especialmente para las personas de comunidades que han sido históricamente marginadas.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1914497/Scalp_Cooling_02_2022_10_04_Smaller.mp4

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1914498/MontefioreEinstein_CancerCenter_Logo_RGB_Logo.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1914499/smallerResearchCoordinatorsRachelandWarner.jpg

FUENTE Montefiore Einstein Cancer Center

SOURCE Montefiore Einstein Cancer Center