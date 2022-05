COMIENZA UNA CAMPAÑA PARA EVITAR QUE EL SUMINISTRO DE MADERA CONTRACHAPADA DE HOME DEPOT DESTRUYA LOS BOSQUES TROPICALES

ATLANTA, 18 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- En vísperas de la reunión de accionistas de Home Depot el 19 de mayo, el grupo de defensa Friends of the Chocó lanzó una campaña para destacar la práctica de la empresa de distribuir madera contrachapada Sandeply, un material exclusivo de Home Depot hecho por el fabricante ecuatoriano Endesa-Botrosa, que está destruyendo los bosques tropicales primarios en la región del Chocó, en el oeste de Ecuador. Solo el 3 % del bosque original del oeste de Ecuador permanece intacto.

La campaña incluye una nueva película que documenta los efectos devastadores de las operaciones de tala de árboles antiguos de Endesa-Botrosa para extraer madera contrachapada en el Chocó, un anuncio de página completa en el Atlanta Journal Constitution del domingo, vallas publicitarias móviles en y alrededor de la sede central de Home Depot en Atlanta que señalaban: "Conozca cómo The Home Depot está destruyendo la selva tropical", y un informe detallado sobre los impactos de Sandeply en el Chocó para los líderes corporativos de Home Depot, miembros de la junta e inversionistas. La película y otros documentos se pueden ver en www.homedepot-deforestation.org.

"Destruir el bosque tropical para hacer madera contrachapada es como quemar la Mona Lisa para cocinar el almuerzo", afirmó Brian Rodgers, fundador de Friends of the Chocó, en la secuencia de apertura de la película. Rodgers descubrió por primera vez que la selva tropical del Chocó estaba siendo talada para elaborar madera contrachapada en un viaje de observación de aves en 2018. Inmediatamente alertó a Home Depot sobre el problema y desde entonces ha documentado la deforestación en curso en la zona. Home Depot sigue distribuyendo Sandeply.

"Al vender Sandeply, la práctica de abastecimiento de Home Depot impulsa la deforestación de una de las selvas tropicales con mayor biodiversidad del mundo, lo que genera emisiones de carbono, diezma el hábitat de las especies en peligro y destruye el hogar forestal de la comunidad indígena Chachi", afirmó el anuncio en Atlanta Journal Constitution. "Rodgers informó de esto al director ejecutivo de Home Depot, Craig Menear, y al vicepresidente de Sostenibilidad Ron Jarvis hace cuatro años. Desde entonces, aparentemente nada ha cambiado. La deforestación sigue en curso, y hay Sandeply en las estanterías de Home Depot".

"Permitir deliberadamente la deforestación en la cadena de suministro de Home Depot no es solo un error o contrario a los objetivos de sus políticas de abastecimiento sostenible; es una mala práctica estratégica", señala el informe de Friends of the Chocó dirigido a los líderes de Home Depot. "Abastecerse de Sandeply de Endesa-Botrosa… pone a la empresa en un gran riesgo en cuanto a su reputación y cumplimiento. También la pone en desventaja competitiva, ya que las políticas de abastecimiento de Lowe son más amplias y descartan deforestar áreas como el Chocó, mientras que las políticas de Home Depot no lo hacen".

El informe insta a Home Depot a dejar de distribuir Sandeply y terminar su relación de suministro con Endesa-Botrosa, y/o a encontrar alternativas sostenibles 100 % cultivadas en plantaciones. También insta a Home Depot a mejorar sus políticas de sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro para que deje de distribuir productos que destruyan los bosques tropicales primarios.

