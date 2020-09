Comissão da Bandeira Estadual escolhe Nova Bandeira Magnólia para votação em novembro

A bandeira foi criada por Rocky Vaughan, com apoio de design de Sue Anna Joe, Kara Giles e Dominique Pugh. O design apresenta uma magnólia branca sobre um fundo azul com barras douradas e vermelhas de cada lado. A magnólia está rodeada de 20 estrelas de cinco pontas e mais uma estrela representando os nativos americanos indígenas e as palavras "Em Deus nós confiamos".

"Nossa bandeira deve refletir a beleza e o bem em todos nós. Ela deve representar um estado que merece uma imagem positiva", disse Vaughan. "A Nova Bandeira Magnólia representa o calor e a força das pessoas de bem do Mississippi. Agora é a vez de mostrarmos ao mundo que somos do Mississippi, o Estado da Magnólia".

O chefe tribal Cyrus Ben, Sherri Carr Bevis, Frank Bordeaux, Mary Graham, Betsey Hamilton, Robyn Tannehill, T.J. Taylor e J. Mack Varner atuaram na comissão. O juiz Reuben Anderson presidiu a comissão.

"Ninguém trabalhou com mais afinco para mudar a bandeira do Mississippi do que o governador William Winter", disse Anderson, que é também presidente do Conselho de Curadores do Departamento de Arquivos e História do Mississippi (MDAH, em inglês). "Estou pensando nele hoje, quando o Mississipi dá este histórico passo rumo à escolha de uma bandeira estadual que nos unificará e encherá de orgulho. Estou grato à nossa liderança estadual e aos meus colegas da comissão por seu compromisso de levar o Mississipi adiante".

"O MDAH tem o orgulho de apoiar a Comissão da Bandeira neste trabalho histórico", disse a diretora do MDAH, Katie Blount. "Ficamos especialmente gratificados de ver o publico envolvido num processo tão significativo. Os membros da comissão trabalharam com afinco, ouvindo os especialistas e o povo, e eles vieram com um modelo incrível para apresentar aos eleitores em 3 de novembro".

Em 1 de julho de 2020, o Mississippi aposentou a bandeira estadual de 1894 – a última bandeira do país a incorporar a bandeira da Batalha dos Confederados. A legislatura determinou que o novo modelo não deveria conter aquela bandeira, mas incluir as palavras "Em Deus nós confiamos".

Todas as reuniões foram transmitidas ao vivo na página do MDAH no Facebook, e logo depois colocadas no canal do MDAH no YouTube .

O honorável Reuben Anderson, presidente da Comissão para Recriar a Bandeira do Estado do Mississipi e presidente do Departamento de Arquivos e Conselho dos Curadores da História do Mississippi. O juiz Anderson foi o primeiro afro-americano a atuar na Suprema Corte do Mississippi.

Katie Blount, diretora do Departamento de Arquivos e História do Mississippi

