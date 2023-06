Comissão Real para AlUla anuncia empreiteira e inicia construção no Sharaan Resort and International Summit Center

Os projetos estão prontos e a construção do ambicioso resort de luxo está em andamento

Construído diretamente nas montanhas da Sharaan Nature Reserve, o projeto segue o AlUla Sustainability Charter (Estatuto de Sustentabilidade de AlUla), com aquecimento e resfriamento eficientes e zero água residual

ALULA, Arábia Saudita, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- The Royal Commission for AlUla (RCU) iniciou a construção do Sharaan Resort e do International Summit Center, projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel. O projeto será construído nas montanhas da Sharaan Nature Reserve e visa atender às ambiciosas metas de sustentabilidade da fase de construção e das operações do resort.

Em uma cerimônia na Sharaan Nature Reserve, a RCU assinou um acordo com a Bouygues Construction, um grupo de engenharia francês que administrará a construção do resort, através de um empreendimento em conjunto com a Almabani, uma empresa de engenharia líder da Arábia Saudita. A Bouygues Construction oferece uma combinação única de experiência em construção de túneis e de hotéis ultra luxuosos, ambos necessários para este complexo desenvolvimento.

O setor de desenvolvimento e construção da RCU está liderando este projeto com a consultoria da empresa canadense WSP e com suporte de gerenciamento de programas da Jasara, uma empresa saudita. Juntas, essas empresas materializarão a visão magistral que mergulhará os hóspedes no patrimônio natural e cultural da Sharaan Nature Reserve.

Assim como a civilização Nabataean esculpiu estruturas em arenito nas proximidades há mais de 2.000 anos, o Sharaan resort criará um novo capítulo em pedra para o museu vivo da AlUla, preservando o cenário natural e a flora e fauna nativas como a visão central da RCU para o Sharaan. A RCU consultou os principais especialistas em mineração e escavação do mundo para desenvolver soluções alinhadas com sua visão arquitetônica.

Construído em uma montanha que remonta a 500 milhões de anos, o resort Sharaan oferecerá uma experiência memorável e atemporal com 38 suítes, um spa e centro de bem-estar, um clube para crianças, um centro esportivo, um restaurante que funciona o dia todo e um centro de negócios. Além disso, um restaurante exclusivo e requintado ficará no topo da montanha com vista panorâmica de Sharaan. Um elevador de vidro excepcional conectará o resort a uma experiência geológica e artística, proporcionando a vista de antigas camadas sedimentares e nichos cheios de arte e gravuras.

Em uma montanha adjacente, o Sharaan International Summit Centre receberá eventos e líderes de todo o mundo. Com um ambiente completamente seguro e privado, seu design permitirá encontros oportunos e interação privada para que os hóspedes compartilhem atividades de lazer em um ambiente informal. As instalações incluirão um auditório, salas de reunião, majlis (sala de estar), biblioteca e uma área esportiva e de lazer.

O Summit Center também terá 13 pavilhões com hospitalidade total e duas vilas privadas serão construídas nas proximidades, concluindo o projeto de 53 quartos com serviço completo de hotelaria.

Alinhado com o programa Visão 2030 da Arábia Saudita e o Estatuto de Sustentabilidade de AlUla, o Sharaan Resort e o International Summit Center foram projetados em harmonia com seu ambiente natural. Estudos discretos do local embasaram o projeto de estratégias passivas e transferência de calor geológico natural, para resfriar a propriedade com eficiência no verão e fornecer calor no inverno. O projeto também visa o desperdício de água zero, usando água potável apenas quando necessário e reciclando todas as águas residuais tratáveis para irrigação e outros fins.

O diretor de desenvolvimento e construção da RCU, Mohammed Altheeb, disse: "O resort Sharaan é o nosso projeto mais ambicioso em andamento atualmente. O resort foi projetado com total respeito pela história humana e natural de AlUla, e estamos comprometidos com práticas de construção sustentáveis alinhadas com essa mesma filosofia. A RCU e seus parceiros estão entusiasmados em revelar um novo capítulo na história dessas antigas montanhas, onde os hóspedes poderão experimentar as maravilhas da Sharaan Nature Reserve".

Pierre-Eric Saint-André, CEO adjunto da Bouygues Construction, disse: "Estamos gratos por fazer parte do ambicioso projeto cultural e turístico de AlUla e, em particular, por termos sido escolhidos pela Royal Commission of AlUla com nosso parceiro Almabani para construir o icônico Sharaan Resort e o International Summit Center. A visão ousada da empresa de arquitetura de Jean Nouvel, com a qual já tivemos a oportunidade de trabalhar no Paris Philharmonic Center, por exemplo, é uma grande fonte de inspiração para nós, uma vez que a habilidade técnica que ela requer é única e incrivelmente estimulante. Estamos confiantes de que traremos nossa paixão por desafios e a experiência de última geração adquirida ao longo de 70 anos em todos os continentes, para garantir que este grande projeto se torne uma referência icônica em termos de experiência turística exclusiva, respeito ao meio ambiente e integração harmoniosa dentro de paisagens grandiosas".

The Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 visando preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural localizada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, com o objetivo de proteger o patrimônio natural e histórico da região ao mesmo tempo em que estabelece AlUla como um local desejado para morar, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

