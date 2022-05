COMITÉ DE LOS CAMPOS ELÍSEOS: CON UN DOMINGO DE CINE VUELVEN LOS GRANDES EVENTOS A LOS CAMPOS ELÍSEOS

Más de 1700 espectadores podrán asistir a esta proyección única y gratuita.

A partir del 2 de mayo de 2022, los parisinos podrán inscribirse gratis en ( www.paris.fr/undimancheaucinema) para participar en el sorteo de hasta 6 plazas.

Los ganadores podrán sentarse cómodamente en una de las 1750 tumbonas y disfrutar de uno de los deliciosos helado Häagen-Dazs que se ofrecerán durante la proyección.

Inscripciones a partir del 2 de mayo de 2022.

¡Plazas limitadas!

Habrá 2 sorteos: el 11 y 18 de mayo de 2022

Fecha del evento: 22 de mayo a las 19:00 horas

¡Un dispositivo extraordinario, digno de Cannes!

Mientras se celebra en Cannes uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del mundo, los parisinos y los turistas de paso por París también podrán disfrutar de una extraordinaria experiencia cinematográfica.

Con motivo de esta 3ª edición de Un domingo de cine, se pondrá en marcha un dispositivo único para disfrutar de este evento: una pantalla gigante de 144 m² instalada delante del Arco del Triunfo, junto con un potente sistema de sonido y más de 1.700 tumbonas en un marco incomparable, digno de una postal. Se trata de toda una proeza técnica que debe realizarse en un tiempo récord, ya que el evento sólo se celebrará una única noche, el 22 de mayo de 2022.

Para el Comité de los Campos Elíseos, este evento contribuye a la reputación internacional de esta icónica arteria comercial, que lleva dos años parada por la crisis sanitaria.

Una iniciativa del Comité de los Campos Elíseos

Para Marc-Antoine Jamet, presidente del Comité de los Campos Elíseos:

"La avenida de los Campos Elíseos es una avenida vibrante y animada, un maravilloso telón de fondo que París ofrece a los paseantes, a los visitantes y a los amantes de la capital y del mundo entero, un lugar de encuentro, de reunión, un lugar como no hay otro igual. Tras unos años difíciles, es necesario volver a conectar con este ambiente excepcional, con el espíritu despreocupado y la alegría de vivir. Necesitamos volver a respirar. Pasar una velada de cine extraordinaria en la avenida más bella del mundo, entre un obelisco egipcio y un arco napoleónico, donde se desfila el 14 de julio, donde se coronan los maillots amarillos, no es precisamente algo trivial. Cantar, llorar, maravillarse, emocionarse, reír, entristecerse y admirarse, al aire libre, en medio de dos mil espectadores que están en comunión contigo no es algo que ocurra todos los días. ¡Queremos invitarte a este evento único el domingo 22 de mayo! Dado que la avenida de los Campos Elíseos está muy ligada a la cultura y el cine, esta velada es también una buena forma de recordar a todos los parisinos que se pueden ver películas en la gran pantalla y que los 5 multicines de la avenida ofrecen una programación ambiciosa y popular durante todo el año. No necesitas invitación para los Campos Elíseos. ¡Estás en tu casa! ¡En el cine!"

Este evento ha sido organizado por ubi bene.

Con el apoyo de:

Häagen-Dazs

«¡Todos esperábamos impacientes... el regreso de Un domingo de cine a los Campos Elíseos! La marca Häagen-Dazs, presente en muchos cines, no podía faltar en este evento. Estamos encantados de participar en esta nueva edición, que es sinónimo de reunión, intercambio y diversión.

Disfrutar de un helado Häagen-Dazs siempre es un momento especial. Hacerlo en la avenida más bella del mundo lo convierte en una experiencia extraordinaria ».

Karen Brossard, directora de marketing de General Mills Francia

TCM Cinéma

«Ver una película al aire libre en la gran pantalla de la avenida más bonita del mundo es simplemente increíble. TCM Cinéma se enorgullece de participar por primera vez en esta edición de 2022! esto está en línea con nuestro deseo/ ADN de acompañar, inspirar y emocionar a los aficionados al cine americano»

Guillermo Farre, VP jefe de canales de entretenimiento SEA y MENA

Este evento es posible gracias a la ciudad de París.

