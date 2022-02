Comité RSE : PQE Group établit un service interne pour améliorer la gouvernance des projets de bienfaisance et de bénévolat

FLORENCE, Italie, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 4 ans, PQE Group s'implique dans la diffusion de sa culture de responsabilité sociale dans le monde entier, réalisant des projets exceptionnels où les employés sont impliqués directement.

Pour cette raison, la direction de la société a décidé de créer un Comité RSE (responsabilité sociale des entreprises) interne, qui fournira des conseils sur toutes les activités caritatives et de bénévolat, en s'assurant du respect de la Politique interne, et la conformité aux engagements et dispositions RSE applicables.

Ce comité sera composé du Conseil RSE et d'une équipe opérationnelle : des collaborateurs des différents bureaux de PQE Group, qui, en collaboration avec les associations locales, réaliseront des projets pour atteindre les objectifs ESG que l'entreprise s'est fixés : L'eau potable et l'assainissement, l'égalité entre les sexes, la santé et le bien-être, et la réduction des inégalités.

À la fin de chaque exercice, le Comité de RSE est chargé d'élaborer un Plan d'action annuel sur toutes les activités de l'année suivante, et ces propositions de coûts seront incluses dans le processus budgétaire. Le Conseil RSE approuvera le Plan d'action annuel avec l'approbation du budget.

Cette opération a un double objectif : s'impliquer directement ou indirectement dans des programmes qui profitent aux communautés dans et autour de ses unités/bureaux/centres régionaux/de travail et emplacements, en vue d'améliorer la qualité de vie et le bien-être économique de la communauté locale. Le deuxième objectif est de générer, à travers ses initiatives RSE, la bonne volonté de la communauté envers les collaborateurs et de contribuer à renforcer une image positive et socialement responsable du Groupe PQE en tant qu'entité corporative.

Le Comité RSE sera régi par une politique RSE interne, qui englobe la philosophie de l'entreprise pour la réalisation d'activités/projets et programmes socialement utiles pour le bien-être, la durabilité et le développement de la communauté dans son ensemble, de préférence dans ses domaines d'activité.

« De nos jours, les entreprises ont l'influence et les outils nécessaires pour prendre part à la vie de la société et promouvoir les valeurs clés pour une meilleure version de nous-mêmes », a déclaré Thomas Carganico , du conseil d'administration RSE. « La qualité, l'excellence et l'exemple sont les caractéristiques de PQE Group depuis 1998, et aujourd'hui nous voulons pousser nos efforts encore plus loin pour être ce changement que nous souhaitons tous voir dans le monde. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1332110/PQE_Group_Logo.jpg

SOURCE PQE Group