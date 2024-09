Comment dépasser les obstacles de la transformation digitale : l'étude « What CTOs think » d'Akkodis propose de nouvelles pistes de réflexion

Le rapport présente les observations de CTOs (Chief technology officer) du monde entier sur la transformation digitale et des recommandations pour faciliter la transition vers un modèle d'entreprise à l'ère de l'Intelligence Artificielle (IA).

ZURICH, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, la transformation digitale est devenue une préoccupation majeure des équipes de direction, alors même que de nombreux CTOs soulignent que ce concept reste en constante évolution. Une majorité de CTOs considèrent en effet aujourd'hui que « la stimulation la croissance de l'entreprise » est l'un des principaux enjeux de la transformation digitale tandis que les transformations précédentes se concentraient sur l'automatisation des processus. Toutefois, selon une étude publiée aujourd'hui par Akkodis – acteur mondial de l'ingénierie, de l'IT et marque technologique de The Adecco Group – les CTOs évoquent les nombreux défis et reconnaissent que le chemin est encore long : les incertitudes qui entourent le déploiement des technologies de l'IA restent multiples et un important décalage persiste entre la vision des CTOs et la réalité des entreprises.

« What CTOs Think: Navigating the Path to the AI Enterprise » (Ce que pensent les CTOs : sur la voie de l'entreprise orientée vers l'IA) est un rapport qui analyse la manière dont les CTOs appréhendent la digitalisation et propose des recommandations pour une transformation réussie vers une entreprise orientée vers l'IA. L'étude [1], réalisée en collaboration avec Oxford Economics, interroge 2 000 dirigeants d'entreprises, dont 509 CTOs, représentant neuf pays et 18 secteurs différents, dont l'industrie aérospatiale et automobile, le domaine de l'énergie, de la biologie et la technologie.

L'incertitude et l'inaction freinent la transformation digitale

Malgré l'impératif des CTOs à procéder à la transformation digitale de leurs organisations, l'incertitude constitue un obstacle majeur à la mise en place. Les contraintes externes apparaissent comme les obstacles les plus importants, notamment la réglementation et la conformité, mais aussi les préoccupations liées aux risques de sécurité. Pourtant, avec l'évolution rapide des nouvelles technologies, le principal obstacle cité par les CTOs, tous secteurs confondus, est le choix de la bonne technologie. L'IA est au cœur de ces enjeux aujourd'hui : si la plupart des CTOs considèrent qu'elle peut révolutionner leur entreprise, 60 % d'entre eux estiment que les dirigeants de leur organisation n'ont pas encore les compétences ou les connaissances suffisantes en la matière. Ces lacunes pourraient ainsi se refléter à tous les niveaux de l'organisation.

Les CTOs doivent travailler avec les autres directions

Il existe un décalage entre l'ambition des CTOs et la mise en œuvre de leurs stratégies d'IA, renforcé par des incertitudes plus grandes. Ce sont ainsi 80 % des CTOs sont « très confiants » dans leurs projets en matière d'IA, contre 67 % pour le reste des dirigeants d'entreprises. Le chemin est encore long aussi puisque seulement la moitié des CTOs déclarent que leur entreprise dispense des conseils sur l'utilisation de l'IA, fournit un cadre éthique d'utilisation des données et propose une formation à l'IA (56 %, 51 % et 46 %, respectivement). Pour répondre aux défis posés par les nouvelles technologies dans les entreprises, les CTOs doivent travailler avec les autres directions pour embarquer toute l'entreprise.

Il faut miser sur le perfectionnement et la reconversion des talents

Les CTOs identifient des déficits de compétences numériques majeurs qui devraient se multiplier avec l'accélération de la transformation digitale. Selon eux, cela devrait se traduire dans les 5 prochaines années par la hausse des salaires des équipes techniques et de la demande de ces compétences digitales. Pour l'année à venir, les CTOs misent donc sur la montée en compétences ainsi que la formation continue des employés en poste et espèrent que l'IA générative aura un impact positif sur les stratégies de gestion des ressources humaines à tous les niveaux. Pour remédier à ces déficits de compétences, il semble en effet nécessaire de trouver un équilibre entre la création de poste, le recrutement et le recours à des talents externes, en mettant l'accent sur la montée en compétences et la reconversion des collaborateurs déjà présents.

« Cette étude met en évidence les défis et les opportunités auxquels les chefs d'entreprise sont confrontés dans le contexte actuel de digitalisation et d'émergences de nouvelles technologies » déclare Jan Gupta, Président Akkodis. « La Smart Industry consiste à tirer parti de la digitalisation pour nous aider à tout connecter, à utiliser les données pour prendre des décisions mieux éclairées et à créer de nouveaux modèles commerciaux ou des systèmes plus intelligents. Le CTO joue un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs. Sa collaboration avec les autres directions est essentielle pour pallier les lacunes en matière de talents, construire des fondations propices à l'IA et transformer l'entreprise. »

Le rapport complet est disponible ici.

1. Le rapport « What CTOs think » d'Akkodis est basé sur l'étude Business Leaders d'Adecco Group , qui présente l'évolution du monde du travail selon les dirigeants d'entreprises.

