Comment la technologie InverPad® Turbo d'Aquark permet de chauffer votre piscine en silence

1. La structure brevetée du moteur turbofan est une véritable révolution

Dans les ventilateurs axiaux traditionnels, le flux d'air est forcé dans une direction parallèle à la tige, ce qui provoque facilement des turbulences atmosphériques et génère du bruit en raison du souffle du vent, de la vibration des pales du ventilateur et de la collision entre le ventilateur et le vent.

Véritable nouveauté, la technologie InverPad® Turbo utilise une structure de ventilateur révolutionnaire appelée « turbofan ». La différence de pression d'air générée par le moteur turbofan « sans pale » peut dévier le flux d'air à un angle naturel et réel de 90° vers la sortie avec une vitesse d'air stable, éliminant directement les turbulences atmosphériques et contribuant grandement à une performance sans aucun bruit mécanique.

En outre, l'apparence élégante et caractéristique du Pad de Mr. Perfect permet également une expérience de chauffage de piscine remarquablement silencieuse par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle à flux d'air frontal.

2. Des composants et un système d'inverter de qualité supérieure pour une expérience optimisée

L'une des principales sources de bruit des pompes à chaleur est le compresseur. Grâce au compresseur Mitsubishi Twin-rotary DC, à la technologie antibruit studio et à l'optimisation des conduites d'air intérieures, la technologie InverPad® Turbo réduit efficacement la transmission du bruit du compresseur.

En ayant son propre système de contrôle Inverter, le Mr. Perfect garantit une excellente efficacité de chauffage avec un COP pouvant atteindre 16. Le fonctionnement à basse vitesse pour maintenir une température constante de la piscine permet également de réduire le bruit de fonctionnement du ventilateur.

En combinant la structure unique du moteur turbofan, la conception agréable du Pad, les composants de qualité supérieure et le système d'inverter développé par nos soins, le Mr. Perfect est 20 fois plus silencieux que les pompes à chaleur « on/off » et établit un nouveau jalon en matière de niveau de bruit.

La recherche et le développement approfondis d'Aquark en matière de silence ultime démontrent ses fortes capacités technologiques pour une expérience utilisateur optimale. D'ici la fin de l'année, Aquark lancera une série de produits innovants pour créer une solution de piscine intelligente.

À propos d'Aquark

Aquark, fournisseur de solution de « jardin intelligent » mondial axé sur la technologie et fabricant de la pompe à chaleur inverter a créé la pompe à chaleur pour piscine inverter ultra-silencieuse et écoénergétique Mr. Perfect .

