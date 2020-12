Comment les nouvelles technologies peuvent aider les entreprises à s'adapter à l'évolution des tendances pour apporter plus de confort aux consommateurs modernes

SHENZHEN, Chine, 5 décembre 2020 /PRNewswire/ -- En 2020, les habitudes des consommateurs ont changé de façon spectaculaire, comme le montre la vague d'adaptation que nous avons pu remarquée au sein des entreprises et des organisations du monde entier. De plus en plus de personnes se tournant vers les services en ligne, la dépendance à l'internet mobile augmente.

Cela devient évident lorsque l'on voit l'essor des services à domicile à la demande en ligne, tels que la livraison de nourriture, dont la valeur marchande brute (VMB) a augmenté de 25 % pour atteindre environ 195 milliards de dollars US rien que cette année. Les clients souhaitent clairement que le confort fasse partie de leur mode de vie moderne, que les services soient fournis à domicile plutôt que de devoir se rendre eux-mêmes dans les magasins de détail. Il s'agit d'un phénomène mondial, la Chine étant à la tête de cet essor. La Chine possède aujourd'hui le marché le plus important et le plus dynamique de services à domicile à la demande en ligne, avec un taux de croissance annuel moyen prévu de 15 %, qui devrait atteindre 181 milliards de dollars US en 2024.

Si l'on peut attribuer en partie cette situation à la pandémie mondiale, il convient également de tenir compte du contexte général de ces dernières années. Ces comportements ont parfois posé des problèmes aux organisations qui rencontrent des difficultés pour atteindre de nouveaux clients grâce à la technologie, mais ils ont également ouvert des possibilités intéressantes à ceux qui sont prêts à explorer un monde plus numérique.

Le monde changeant de l'industrie du bien-être

De la livraison de nourriture aux plus larges industries du bien-être, les entreprises doivent s'adapter à ce changement pour rester pertinentes et prospérer dans la vie des consommateurs. En particulier, les entreprises qui réussissent dans secteurs de l'industrie et du bien-être utilisent les avancées technologiques pour progresser.

En 2019, la livraison de nourriture représentait environ 80 % de toutes les commandes de denrées alimentaires, mais ne contribuait qu'à environ 30 % du bénéfice brut. La livraison de nourriture a été si populaire ces dernières années qu'en 2017, les États-Unis ont remarqué que 70 % de l'ensemble des livraisons étaient des livraisons de produits alimentaires. Depuis 2017, les services de livraison de nourriture ont dû identifier leurs faiblesses et s'adapter en permanence pour rester compétitifs.

Ces nouvelles tendances de consommation façonnent la manière dont les organisations en ligne mènent leurs activités. Les particuliers se tournent de plus en plus vers leur smartphone pour trouver, parcourir et commander des denrées alimentaires et d'autres produits, ce qui crée un engouement autour des plates-formes de qualité et personnalisées comme Meituan. Meituan démontre notamment comment les applications liées au bien-être peuvent s'adapter et prospérer dans un marché de consommation en constante évolution. La superapp est désormais la première plate-forme de services et de shopping axée sur le bien-être, avec une valeur marchande estimée à 250 milliards de dollars en octobre. Son succès est dû à la volonté de la plate-forme d'accepter le changement numérique ainsi qu'au fait qu'elle propose un service que les consommateurs aiment.

D'autres services à la demande connaissent également une croissance de la compétition dans tous les secteurs. Par exemple, Meituan indique compter entre 400 et 60 millions d'utilisateurs environ, et soutenir 6,3 millions de commerçants pour des services tels que les réservations d'hôtels et de vols, la vente en ligne et d'autres nouveaux services.

En plus de générer une demande globale plus importante, les consommateurs sont de plus en plus familiers des nouvelles technologies telles que l'apprentissage automatique (ML) et les assistants numériques et recherchent donc des plates-formes en ligne qui intègrent ces capacités.

Huawei offre aux entreprises la possibilité de créer des services plus homogènes pour leurs clients

Avec l'augmentation du nombre de points de vente de produits alimentaires et de plates-formes de commerce électronique en ligne qui relèvent le défi d'utiliser des services de livraison en ligne basés sur la téléphonie mobile pour atteindre davantage de clients, la concurrence est vive. Commander de la nourriture et des produits de première nécessité en ligne permet aux consommateurs d'économiser du temps et de l'énergie, grâce à un choix souvent très vaste de produits différents qu'ils peuvent commander d'un simple coup de doigt. L'assistance de Huawei fournit la technologie nécessaire pour rester compétitif et pertinent sur ce marché. Pour commencer, elle offre aux consommateurs un accès plus direct aux restaurants et aux points de vente de produits alimentaires locaux, ainsi qu'une connexion aux plates-formes de commerce électronique. Ils peuvent parcourir les différents choix sans problème.

La même technologie est utilisée pour fournir des mises à jour et des notifications régulières concernant la nourriture et la livraison, ainsi que pour donner aux utilisateurs la possibilité de faire de réserver et de découvrir directement les restaurants à proximité. Cela s'applique également aux achats et aux livraisons en ligne. Sans avoir besoin de quitter la plate-forme, les utilisateurs de Huawei peuvent commander un taxi pour se rendre au restaurant, utiliser les mêmes informations de paiement et même suivre les indications directes concernant l'entrée du restaurant pour se rendre à l'endroit exact et précis. Par rapport à l'erreur de positionnement GPS traditionnelle de 10 mètres, l'assistance Huawei peut atteindre une marge d'erreur de positionnement de seulement un mètre.

Mais les possibilités ne s'arrêtent pas là, puisque le kit d'apprentissage automatique de Huawei peut également être intégré pour aider à identifier rapidement les bons de réduction en ligne pour ceux qui souhaitent commander dans leurs restaurants préférés. Au-delà du monde de la livraison de nourriture et des repas au restaurant, l'assistance Huawei aide également d'autres vendeurs de produits de consommation courante à développer leur activité grâce à la technologie. L'assistant Huawei peut même recommander des vols et des hôtels à ses utilisateurs, traitant les scénarios familiaux ainsi que les scénarios de voyages, de style de vie, de divertissements et de travail.

La technologie Huawei aide les entreprises à promouvoir les nouvelles technologies pour réussir

Au cours des prochaines années, le besoin de services à domicile à la demande continuera de croître, offrant aux entreprises capables de s'adapter un grand potentiel et de grandes opportunités.

Pour réussir, les entreprises qui se concentrent d'abord sur la mise à l'échelle et l'efficacité prendront la tête, puisqu'elles seront clairement capables de démontrer qu'elles s'adaptent à leur clientèle existante, mais également qu'elles peuvent atteindre de nouveaux individus. C'est ce qu'a montré l'accélération des changements observée tout au long de l'année 2020, comment les entreprises capables de s'adapter à l'évolution du mode de vie des consommateurs peuvent prospérer.

Alors que l'industrie de la livraison de nourriture et du mode de vie en ligne continue à se développer, Huawei s'engage à aider les entreprises de toutes formes et de toutes tailles à suivre les changements en cours dans le secteur et à défendre les nouvelles technologies pour réussir dans le monde en ligne progressif d'aujourd'hui.

Gavin Kinghall Were, vice-président, Global Head of BD Solutions, chez Huawei, a abordé le sujet en détail lors de la masterclass #EmpowerInnovations de Huawei, « Empowering lifestyle, with Huawei AppGallery » le 3 décembre, dans le cadre de la conférence technologique annuelle du Web Summit (« Sommet du Web »). La session peut être consultée ici : https://consumer.huawei.com/en/partners/videolibrary/lifestyle-websummit/

SOURCE AppGallery, Huawei