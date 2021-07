Comment Phiture, un cabinet de conseil en croissance mobile, est passé de débuts modestes à leader du secteur

BERLIN, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil en croissance mobile primé Phiture (se prononce comme le mot anglais « feature ») célèbre ce mois-ci son 100e employé. Fondée en 2016 avec pour vision de montrer la voie en matière de croissance mobile, l'entreprise aide les marques internationales à développer leur base d'utilisateurs d'applications et à réussir dans le secteur mobile. Grâce à l'aide qu'elle apporte à ses clients pour améliorer la qualité et la portée de leurs produits mobiles, Phiture impacte positivement des millions d'utilisateurs à travers le monde depuis son bureau de Berlin.

Alors qu'ils travaillaient comme gestionnaires de la croissance, les fondateurs Moritz Daan et Andy Carvell ont remarqué l'imminence d'un changement dans le secteur du mobile. Le marketing mobile étant encore un domaine naissant, ils ont commencé à élaborer de nouvelles stratégies axées sur le parcours complet des clients et l'optimisation en entonnoir, de la sensibilisation à la monétisation, en passant par l'acquisition, l'engagement et la fidélisation des utilisateurs. Leur expérience a jeté les bases de l'entreprise et a donné naissance au Mobile Growth Stack—un cadre de travail systématique et réputé visant à assurer une croissance holistique du secteur mobile, qui est depuis devenu une référence incontournable du secteur.

Moins de 5 ans plus tard, Phiture est l'une des principales sociétés de marketing d'applications. Elle offre des services hautement spécialisés aux marques les plus connues au monde et est réputée pour son expertise en matière d'optimisation de l'App Store (le processus d'augmentation de la visibilité et de conversion sur les principaux marchés mobiles afin de stimuler les téléchargements organiques), de CRM & fidélisation,de marketing de performance, et d'optimisation des abonnements.

Phiture a remporté de nombreux prix lors des App Growth Awards de 2019, notamment ceux de l'agence de l'année et de la meilleure campagne de fidélisation, et a été récompensée pour son innovation technologique exceptionnelle par les prix The Drum Award et Braze Torchie Award. Cependant, le directeur général Pablo Penny pense que le passage à 100 employés pourrait être sa plus grande réalisation à ce jour, marquant un nouveau chapitre de son parcours fulgurant.

« C'est une étape fantastique et je suis stupéfait en constatant le chemin parcouru. Nous avons connu une croissance organique rapide, passant de 30 à 100 employés en quelques années, et 50 nouveaux Phituriens nous ont rejoints rien qu'en 2021. Je suis fasciné par la manière dont nous avons réussi à constituer une équipe collaborative, talentueuse et diversifiée. Chacun s'investit à fond dans la réussite de l'entreprise et veille à ce que nous fournissions d'excellents services à nos clients. »

Pablo Penny, directeur général

Croissance du secteur et des clients

Si Pablo attribue le succès de l'entreprise au dynamisme et au talent de l'équipe de Phiture, la forte augmentation de la demande d'expertise en marketing des applications y joue également un rôle. Les revenus des magasins d'applications ont dépassé les 100 milliards de dollars en 2020, et ce chiffre devrait atteindre les 270 milliards de dollars d'ici 2025, selon l'outil d'informations sur les marchés Sensortower.

Malgré la COVID-19, les experts de Phiture se sont adaptés aux défis de l'environnement mobile dynamique et ont permis à l'entreprise de franchir son étape la plus mémorable.

« Nous comptons parmi nos clients de nombreuses entreprises technologiques axées sur le mobile, et nous ajoutons de nombreuses marques mondiales et de noms connus à notre portefeuille. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons recherchent des approches souples, claires et axées sur le retour sur investissement pour relever leurs défis commerciaux - et notre équipe répond toujours directement à leurs besoins grâce à nos propres connaissances en matière de données et à nos innovations technologiques. »

L'approche full funnel globale de Phiture, qui commence par l'acquisition d'utilisateurs et s'étend à la gestion de la relation client, à la fidélisation et à la monétisation, est devenue une norme dans le secteur.

« Le partage des connaissances et l'éducation des équipes avec lesquelles nous travaillons ont toujours été au cœur de nos valeurs. Nous sommes très transparents lorsque nous collaborons avec nos clients - il est important qu'ils s'approprient le travail que nous faisons afin qu'ils puissent internaliser les pratiques et comprendre pleinement l'impact sur leur activité. »

Phiture attribue une grande partie de son succès à son personnel talentueux et se félicite d'être l'un des principaux choix des praticiens mobiles ambitieux.

« Avoir de fantastiques talents internationaux est un atout précieux pour nous. Nous avons des représentants de 41 nations différentes, ce qui nous a permis d'acquérir une compréhension plus nuancée de notre portefeuille mondial de marques et d'applications.

Les prochaines étapes

À la question de savoir quelles sont les prochaines étapes pour Phiture, Pablo affirme que la société a pour ambition de créer le plus grand cabinet de conseil en croissance mobile au monde et de devenir l'acteur dominant du marché.

« Nous voulons nous établir dans les principales régions du globe et devenir un cabinet de conseil véritablement mondial. Nous allons ouvrir des bureaux en Asie, aux États-Unis et dans d'autres grandes capitales européennes et compter plusieurs centaines d'employés dans les années à venir. Mais notre priorité numéro un reste d'investir dans notre vivier de talents pour former la prochaine génération de leaders du secteur, en étant le fief des meilleurs et des plus brillants. »

