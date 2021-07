Comment rester au frais à Tokyo - chaleur et humidité sous haute surveillance

TOKYO, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Les compétitions olympiques de dressage équestre sont déjà bien entamées et, d'ici demain matin, tous les athlètes équins se seront installés dans leurs quartiers temporaires au parc équestre historique de Baji Koen, avec l'arrivée des derniers compétiteurs pour les épreuves de saut d'obstacles. Pour permettre à nos athlètes bipèdes et quadrupèdes d'optimiser leurs performances dans l'environnement climatique de Tokyo, des protocoles exhaustifs d'atténuation de la chaleur et de l'humidité ont été mis en place par la FEI et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo (TOCOG).