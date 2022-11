Commercialisation par acheter-louer.fr de la 1ère offre de création d'agence immobilière dans le Métaverse en partenariat avec Pocketimmo.fr

PARIS, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat, annonce la commercialisation en exclusivité de la toute première offre d'agence immobilière dans le Métaverse à destination des professionnels de l'immobilier et développée par son partenaire Pocketimmo.

Cette nouvelle offre innovante proposée par Acheter-Louer.fr aux professionnels de l'immobilier permet de créer leur « Agence Virtuelle » dans le Métaverse totalement personnalisée (logo, décoration, mobilier, façade extérieure, avatar,…). Disponible en seulement une semaine, cet espace unique permet aux futurs acquéreurs de retrouver toutes les annonces proposées dans l'agence physique (vidéos, photos, fiche produit…) et de participer à des expériences immersives telles que des présentations de biens, des visites en 3D, des échanges en privé avec des conseillers,…

Les agences pourront intégrer ce nouveau mode de communication directement dans leur plaquette commerciale, sur leur site internet et/ou dans leurs agences physiques, via un simple lien ou un flashcode qui transportera directement leurs clients vers leur Agence Virtuelle accessible 7/7j et 24h/24h depuis le téléphone, la tablette ou l'ordinateur.

A l'instar de l'offre dédiée aux agences immobilières, Acheter-Louer.fr proposera également aux promoteurs immobiliers la possibilité de créer un espace de vente dans le Métaverse dédié à la commercialisation de leurs programmes. Grâce à la géolocalisation, ils pourront à terme cibler directement les futurs propriétaires de la zone et également leur permettre de découvrir, avant même sa construction, leur futur appartement en 3D ainsi que le quartier dans lequel il se situera (écoles, commerces,…).

En reliant le virtuel et le réel, Acheter-Louer.fr offre ainsi aux professionnels de l'immobilier la possibilité de démultiplier leur visibilité et d'augmenter leur nombre de prospects en leur ouvrant les portes du web 3.0. La commercialisation de cette nouvelle offre auprès de ses clients professionnels devrait contribuer aux revenus du Groupe dès l'exercice 2023.

Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, Acheter-Louer.fr démontre sa capacité à innover en proposant des services à forte valeur ajoutée à ses clients professionnels et conforte ainsi son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions de marketing digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

Découvrez l'agence virtuelle d'Acheter-Louer.fr en cliquant ici

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle.

