Commission spatiale saoudienne (SSC) : les deux astronautes saoudiens, Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni, entament leur mission spatiale avec 14 expériences scientifiques pionnières qui marqueront l'histoire du Royaume dans l'exploration de l'espace

CAP CANAVERAL, Floride, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les deux astronautes Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni ont entamé aujourd'hui leur mission scientifique AX-2 à bord de la Station spatiale internationale. Ils marqueront l'histoire du Royaume dans le domaine de la recherche spatiale et scientifique en réalisant 14 expériences pionnières en microgravité, dont trois seront consacrées à des fins éducatives avec la participation de 12 000 étudiants saoudiens dans 42 lieux différents à travers le Royaume, en temps réel via des satellites. C'est un moment épique qui vise à préparer les futures générations d'astronautes et d'ingénieurs, grâce à des programmes d'éducation et de formation de qualité, à la participation aux expériences scientifiques, à des projets de recherche internationaux et à de futures missions liées à l'espace. Toutes ces entreprises aideront le Royaume à servir l'humanité et à atteindre les objectifs de sa Vision 2030.

L'équipe comprend également, outre Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni, deux astronautes, Peggy Whitson et John Shoffner. Ils ont tous commencé à accomplir leur mission après l'amarrage réussi de leur vaisseau Dragon 2 à la Station spatiale internationale le 24 mai, où ils se sont installés.

Afin de mieux comprendre l'impact d'un séjour dans l'espace, en microgravité et dans un environnement fortement irradié, sur le cerveau et le système nerveux humains, les astronautes saoudiens mènent six expériences à bord de la Station. Ces recherches visent à évaluer les répercussions de l'espace sur la santé humaine et la sécurité de ces voyages spatiaux sur le cerveau humain. Elles utiliseront de nouveaux outils neuroscientifiques, y compris la mesure du flux sanguin vers le cerveau et de l'activité électrique cérébrale, la mesure de la pression intracrânienne par une évaluation non invasive de la pupille de l'œil ainsi que le suivi des changements du nerf optique au fil du temps, afin de rendre ces voyages spatiaux plus sûrs pour l'homme à l'avenir.

Les deux astronautes saoudiens réaliseront également quatre expériences en science cellulaire afin d'étudier la réponse inflammatoire des cellules immunitaires humaines en microgravité. Plus précisément, leur recherche se concentrera sur les changements dans la désintégration de l'ARNm, un processus qui peut éteindre l'inflammation. La réponse à la thérapie sera simulée en utilisant le même modèle cellulaire. L'équipe prélèvera les échantillons d'ARN destinés à l'analyse sur Terre, où les chercheurs surveilleront les modèles d'expression d'ARN. La demi-vie de milliers d'ARNm sera mesurée dans le cadre de ces expériences passionnantes. Les résultats devraient non seulement approfondir la compréhension en matière de santé dans l'espace, mais aussi permettre la découverte de biomarqueurs ou de thérapies potentielles liés aux maladies inflammatoires, destinées aux soins dans l'espace et sur Terre.

Afin d'aider les chercheurs à mieux comprendre la technologie d'ensemencement pluvial, qui favorisera l'augmentation des précipitations dans de nombreux pays, les deux astronautes saoudiens mèneront une expérience liée à la pluie artificielle, qui consistera à condenser la vapeur d'eau sur du plancton et des atomes de sel en microgravité, simulant le processus d'ensemencement des nuages utilisé au Royaume d'Arabie saoudite ainsi que dans de nombreux autres pays pour augmenter les taux de précipitation. Les résultats de cette expérience aideront les scientifiques et les chercheurs à mettre au point de nouvelles solutions, telles que la pluie artificielle, qui permettraient à l'humanité de vivre dans des colonies spatiales à la surface de la Lune et de Mars.

Outre ces travaux, et afin d'approfondir les connaissances des étudiants à l'égard des sciences spatiales et leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie sur Terre, trois expériences éducatives seront menées en temps réel à bord de l'ISS avec des étudiants saoudiens, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, Mawhiba, Riyadh Schools et Misk Schools. Cette interaction en temps réel garantira que les élèves pourront interagir avec l'équipage saoudien en direct pendant que les deux groupes effectuent leurs expériences ensemble et de manière simultanée, sur Terre et dans l'espace.

La SSC a déclaré que la mission des deux astronautes est considérée comme la pierre angulaire de la recherche et du développement spatiaux du Royaume. Leur voyage est la concrétisation de l'ambition du Royaume d'initier l'exploration spatiale en tant que premier pays du Moyen-Orient et de devenir l'un des leaders mondiaux des programmes spatiaux, au service de l'humanité.

Cette mission de deux astronautes saoudiens vers la Station spatiale internationale, lancée par la Commission spatiale saoudienne, fait partie du programme spatial du Royaume. La CSE est convaincue que ce voyage orientera les jeunes Saoudiens vers des études dans les domaines des programmes spatiaux, de la communication et des satellites, et les encouragera à poursuivre leurs études en ingénierie et en mathématiques. L'objectif est donc de préparer les futures générations d'astronautes saoudiens, grâce à des programmes d'éducation et de formation de qualité, à la participation aux expériences scientifiques, à des projets de recherche internationaux et à de futures missions liées à l'espace. Toutes ces entreprises aideront le Royaume à élever son statut et à atteindre les objectifs de sa Vision 2030.

Notes aux rédacteurs

À propos de la Commission spatiale saoudienne (SSC) :

La Commission spatiale saoudienne a été créée par ordre royal en décembre 2018 (Rabi II 1440). Cette mesure audacieuse est au service d'un avenir innovant et tourné vers les dernières technologies et opportunités de l'industrie spatiale saoudienne.

Alors que le Royaume s'oriente vers une qualité de vie progressive, la SSC fait preuve d'une vision alignée sur la création d'environnements meilleurs et sûrs pour ses citoyens, tout en favorisant activement les perspectives d'inventions économiques et monétaires lucratives.

La SCC a élaboré une stratégie visant à créer des objectifs principaux qui servent les intérêts de la sécurité nationale face aux risques liés à l'espace et qui encouragent la croissance et les progrès cumulés.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2036414/4052555/SSC_Logo

SOURCE Saudi Space Commission (SSC)