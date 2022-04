COMMUNITY GAMING FECHA SÉRIE A DE US$ 16M LIDERADA PELA SOFTBANK

A Community Gaming começou como uma operadora de torneios de jogos e esports competitivos presencial, atendendo organizadores e jogadores de todos os níveis. Em 2019, a Community Gaming transicionou para uma plataforma híbrida de presencial e eventos online, usando contratos inteligentes baseados em blockchain para prover uma experiência com tudo o necessário para uma excelente experiência competitiva nos jogos, da inscrição à pagamentos instantâneos. No início de 2022, a Community Gaming alcançou a marca de 100,000 usuários únicos registrados na sua plataforma.

Como resultado da Série A, a Community Gaming vai expandir tanto sua presença global quanto ofertas da plataforma. A atualização massiva da plataforma que deve chegar mais tarde esse ano vai permitir com que usuários ganhem renda adicional na blockchain através de "Quests" gamificadas dentro do sistema da Community Gaming. Essa aproximação 'Ganhos para Todos' permite a Community Gaming recompensar os usuários por suas ações e tempo dentro da plataforma ao invés de focar apenas no mais habilidoso na competição.

"A posição da Community Gaming na interseção de esports e tecnologia blockchain nos concede uma tremenda oportunidade de liderar a crescente conversar em torno dos jogos na web3", disse o Chris Gonsalves, CEO da Community Gaming. "Esses recursos vão nos permitir dar ainda mais suporte aos sistemas 'Ganhos para Todos' que recompensam ação e tempo, uma re-imaginação do contrato social de trabalho à medida que as pessoas procuram novas maneiras de criar renda suplementar por meio de jogos".

A Community Gaming vai usar essa injeção de capital para crescer as operações na América Latina e Sudeste da Ásia. A expansão traz benefícios econômicos para regiões

Carentes dentro desses dois mercados por meio da criação de empregos, engajamento de comércios locais e eventos competitivos de muito prestígio. No início, os eventos vão focar em regiões demográficas necessitadas como forma de introduzir os jogos para uma audiência mais ampla.

"Estamos empolgados em fazer essa parceria com o Chris e com a equipe Community Gaming que estão construindo a infraestrutura de jogos Web3 para redefinir os jogos tradicionais e também a indústria de jogos crypto", disse Benjamin Lizana, lider de investimentos do SoftBank Latn America Fund. "Nós reconhecemos ventos fortes soprando para a infraestrutura de jogos crypto em um espaço global e estamos empolgados com o ritmo que ganhou tração na América Latina, onde o Brasil ranqueia muito alto em uso de infraestrutura para jogos. Nós estamos ansioso para continuar dando suporte à CG na expansão deles".

Além disso, a Community Gaming vai doar uma porção dos Fundos para a sua fundação Play2Earn. A organização sem fins lucrativos apoia o crescimento base dos jogos para indivíduos com baixa renda e comunidades ao redor do mundo provendo subsídios para organizadores competitivos. Hoje, a fundação P2E já proveu mais de $100,000 em subsídios.

Sobre a Community Gaming

A Community Gaming é uma plataforma de competições online de esports Tudo-em-Um, oferecendo infraestrutura de ponta de linha chave para a indústria. Através de sua experiência de usuário perfeita, mais altamente eficiente tecnologia para pagamentos blockchain, a plataforma equipa os jogadores, organizadores competitivos e desenvolvedores de jogos com as ferramentas necessárias para criarem, facilitarem e participarem em torneios de esports. A Community Gaming acredita em Ganhos para Todos, onde ganhos massivos de esports amplos e a indústria de jogos são descentralizados e acessíveis através da tecnologia web3 para recompensar ação e tempo. Pessoas que amam jogos deveriam ter um caminho confiável e consistente para complementar sua renda através de renda nos jogos, não importa o nível de habilidade. Conecte-se com a gente no site CommunityGaming.io, ou no Twitter, Discord, Instagram, Facebook e Twitch.

Sobre o grupo SoftBank

O grupo SoftBank investe avanços tecnológicos inovadores para melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo. O grupo SoftBank é constituído por SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), uma holding de investimentos que inclui participações em telecomunicações, serviços de internet, Inteligência Artificial, Robótica Inteligente, IoT e provedores de energia limpa; o SoftBank Vision Funds, que estão investindo mais de U$135bilhões para ajudar empreendedores extraordinários a transformar indústria e moldar novas; o US$5bilhões SoftBank Latin America Fund, o maior fundo de risco daquela região; o recém lançado US$3bilhões SoftBank Latin America Fund II; e o SB Opportunity Fund, um fundo de US$100 milhões dedicado a investir em empresas fundadas por empreendedores de cor nos Estados Unidos. Para aprender mais, por favor visite https://group.softbank/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782626/cg_seriesa_investors_v3_5.jpg

FONTE Community Gaming Inc

SOURCE Community Gaming Inc