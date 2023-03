Como a inteligência de dados ajuda a combater a crise climática e melhorar o panorama geral do planeta

Relatório de Sustentabilidade e Impacto de 2022 da Geotab apresenta um modelo eficaz de redução de carbono

SÃO PAULO, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Geotab Inc . ("Geotab") - líder mundial em soluções de transporte conectado - lança seu Relatório de Sustentabilidade e Impacto de 2022, intitulado " Desbloqueando o poder dos dados para um futuro sustentável ", que detalha o impacto ambiental, social e ético da empresa, e destaca como a inteligência de dados tem sido um fator chave para o sucesso na jornada de redução de emissões. O relatório também inclui exemplos de como as organizações do setor de transportes têm gerenciado iniciativas de redução de carbono utilizando a inteligência de dados como base para as tomadas de decisão.

Acelerando a descarbonização na indústria de transporte

"O setor de transportes tem uma das maiores oportunidades para causar impacto real e positivo na crise climática. Na Geotab, aprendemos com nossos próprios esforços e nos sentimos privilegiados em compartilhar esse conhecimento como nossos clientes e parceiros, colaborando com suas metas de sustentabilidade por meio de soluções de transporte conectadas e insights de dados", afirma Neil Cawse, CEO e fundador da Geotab. "Este relatório demonstra nosso compromisso de melhorar continuamente nossas práticas para ter um impacto positivo no planeta".

Com mais de 3,2 milhões de veículos conectados em todo o mundo, a Geotab está em uma posição única para ajudar a acelerar a descarbonização no setor de transporte. A empresa fornece um conjunto completo de ferramentas e insights orientados por dados para apoiar as frotas em suas jornadas em sustentabilidade (incluindo a Avaliação de Migração para Frota Elétrica - EVSA e o Painel de Frota Ecológica); ajuda a escalar a eletrificação e a inovação tecnológica por meio e iniciativas educacionais (como o Centro de Conhecimento de Eletrificação da Frota Geotab ); e colabora em projetos de pesquisa.

"Nos orgulhamos de oferecer soluções inteligentes com base em big data e acreditamos que a telemática veicular é o sistema mais avançado para gerenciar as operações de frotas. No Brasil, a No Carbon, empresa especializada em locação de veículos comerciais 100% elétricos da JBS, utiliza a ferramenta da Geotab para monitorar dados, e gerar relatórios necessários para as tomadas de decisão em tempo real, garantindo mais eficiência e agilidade às operações", relata Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab para o Brasil.

A sustentabilidade das frotas é benéfica para todos

Para muitas frotas, iniciativas de sustentabilidade também trazem vantagens financeiras. Os estudos de eletrificação apresentados no relatório da Geotab mostram o potencial de economizar milhões de dólares por meio da redução dos custos de combustível e manutenção, ao mesmo tempo em que reduz as emissões de CO2. Além disso, uma pesquisa recente da Geotab com profissionais de gestão de frotas norte-americanos mostra que 63% dos entrevistados confirmam que os dados de sustentabilidade ajudaram sua organização a reduzir os custos operacionais das frotas no ano passado.

Avançando em nossa própria jornada de sustentabilidade

Com uma meta de zero emissões de CO2 até 2040, a Geotab está em sua própria jornada de sustentabilidade, minimizando a pegada ambiental de suas operações em todos os três escopos, e desenvolve produtos e soluções focados na sustentabilidade para frotas. A empresa também trabalha com um programa de fornecedores para aumentar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. No final de 2022, 50% dos 10 principais fornecedores da Geotab (classificados de acordo com gastos) reportaram seus dados ambientais ao "Carbon Disclosure Project" (CDP), instituição sem fins lucrativos que administra o sistema de divulgação global sobre impactos ambientais. O objetivo da Geotab é ter 100% de seus 10 principais fornecedores com um compromisso público de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GHG) até 2030.

Destaques do relatório 2022:

Em setembro de 2022, a Geotab foi a primeira empresa dedicada a telemática a receber a validação da Science Based Targets Initiative (SBTi) para suas metas de redução de emissões.

a receber a validação da Science Based Targets Initiative (SBTi) para suas metas de redução de emissões. A Geotab recebeu uma medalha de Bronze da EcoVadis, se classificando no top 50% das empresas pontuadas pela EcoVadis de acordo com seus critérios.

A Geotab aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa mundial de sustentabilidade corporativa.

As emissões do escopo 2 foram reduzidas em 34% em comparação a 2019.

O programa Geotab GO Recycle foi atualizado, fornecendo serviços de retirada de equipamentos para clientes na América do Norte e na União Europeia.

A empresa colaborou em pesquisas que demonstraram o potencial da eletrificação e da aceleração da adoção de veículos elétricos em escala, incluindo o estudo da eletrificação da frota norte-americana e a pesquisa Sustentabilidade lucrativa: O Potencial da Eletrificação da Frota Europeia.

e a pesquisa Programa STEM de última geração contou com mais de 200 participantes nos programas de Estágio e Co-op da empresa.

"Na Geotab, estamos comprometidos com nossa própria jornada de sustentabilidade e com a meta de alcançar zero emissões de CO2 até 2040. Nem sempre é fácil, mas insights de dados nos ajudam a identificar ações que têm mais impacto e a entender como podemos reportar os resultados da melhor maneira", comenta Chuck Van Kempen, vice-presidente associado de Sustentabilidade Corporativa da Geotab.

Veja o relatório completo em: https://www.geotab.com/pt-br/sustentabilidade-corporativa/ .

Para mais informações sobre como a Geotab ajuda a impulsionar a jornada da sustentabilidade, visite: https://www.geotab.com/sustainability-journey/ .

Sobre a Geotab

A Geotab é líder mundial em soluções para transporte conectado. Fornecemos soluções de telemática - rastreamento de veículos e ativos - para mais de quarenta mil clientes em 150 países. Temos investido em pesquisas pioneiras de dados e inovação por mais de 20 anos, para permitir que parceiros e clientes, inclusive as organizações da Fortune 500 e setor público, possam transformar suas frotas e operações. Conectamos mais de 3,2 milhões de veículos e processamos mais de 55 bilhões de pontos de dados por dia para que nossos clientes possam tomar as melhores decisões, aumentar a produtividade, ter frotas mais seguras e atingir suas metas de sustentabilidade. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab, oferecem centenas de opções de soluções de terceiros. Com o respaldo de uma equipe de cientistas de dados líderes da indústria e especialistas em IA, a Geotab vem revelando o poder dos dados para entender análises em tempo real e preditiva - solucionando os desafios do presente e futuro. Para saber mais, acesse www.geotab.com.br e siga-nos em @GEOTAB e no LinkedIn ou visite o Blog da Geotab.

