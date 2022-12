Como a vendedora número 1 entre as empresas listadas de video wall de LED, a Unilumin abraça um futuro brilhante

SHENZHEN, China, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com dados de pesquisa da TrendForce, o surto de COVID-19 afetou a indústria de video wall de LED. Felizmente, o mercado começou a se recuperar em 2021.

1 2 3

Nesse contexto, a concentração da indústria aumentou ainda mais. Como os dados de pesquisa da TrendForce mostraram, as dez maiores ações de mercado dos fabricantes globais de video wall de LED cresceram para 71% em 2021, o que deverá melhorar continuamente este ano. Com a expansão da demanda doméstica chinesa, quase 40% da demanda global de video wall de LED se concentra no mercado chinês.

Pode-se ver nos resultados financeiros de 2021 das empresas chinesas de capital aberto que as remessas totais dos cinco principais fabricantes de video wall de LED totalizaram mais de 1.600.000㎡, entre as quais a Unilumin contribuiu com 814.550,04㎡, compreendendo mais de 50% das remessas totais e ocupando o primeiro lugar de todas as empresas listadas de video wall de LED. O volume de vendas da empresa de 2017 a 2021 provou que suas vendas de produtos cresceram em 2021.

Nos campos emergentes de aplicação de video wall de LED, a Unilumin tem uma influência significativa, particularmente no mercado de produção virtual. Combinando video wall de LED com tecnologia XR, a Unilumin criou um grande número de estúdios virtuais internacionais.

No mercado de monitores 3D autoestereoscópicos, a solução de metasight LED da Unilumin criou novos marcos nas cidades, como a tela LED 7000㎡ com conteúdo inovador 3D autoestereoscópico fornecido para a Riyadh Season na Arábia Saudita.

No mercado de exibições esportivas, a Unilumin foi reconhecida como um dos fornecedores de video wall de LED para eventos de classe mundial, como os Jogos Olímpicos de Inverno e a Copa do Mundo. Por exemplo, a Unilumin ofereceu duas telas de pontuação de LED para o Lusail Stadium e instalou um total de 3600㎡ de video wall de LED e solução integrada fora do estádio durante a Copa do Mundo de 2022.

De acordo com os dados de pesquisa da TrendForce, a receita externa da Unilumin para o primeiro semestre de 2022 chegou a 1.759 bilhões de RMB (+51,87% em relação ao ano anterior), a mais alta entre as empresas listadas de video wall de LED.

Nos primeiros nove meses de 2022,, a receita e o lucro líquido da Unilumin aumentaram de forma síncrona: a receita atingiu 4,915 bilhões de RMB (+1,71% em relação ao ano anterior) e o lucro líquido, 254 milhões de RMB (+22,44% em relação ao ano anterior).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970043/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970044/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970045/3.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.