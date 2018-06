Como administrar suas contas: onde é possível utilizar seu dinheiro de empréstimos online

Algumas vezes na vida acabamos acumulando uma série de contas, onde o atraso do pagamento implica em juros e multas, deixando essas contas extremamente mais caras. O crédito pessoal pode quitar todas as suas dívidas e pagar esse valor em parcelas de forma simples e fácil. A dica aqui é antecipar o problema e solicitar o empréstimo antes mesmo do nome e CPF ficarem negativos nos sistemas de proteção ao crédito.

2 - Invista em um curso superior:

Transformar o empréstimo pessoal em investimento ou em educação é sempre um bom negócio. Isto porque, muitas universidades oferecem bons descontos para o pagamento à vista das mensalidades.

3 - Pagamento do cartão de crédito:

O maior problema das dívidas nos cartões de crédito está nas taxas do rotativo. O Brasil é um dos países que tem a taxa mais alta do mundo, atingindo 556 % ao ano e, ao recorrer ao crédito pessoal para quitar suas dívidas no cartão de crédito, o consumidor estará trocando uma taxa alta por uma mais em conta, pois as variações destas taxas podem ir de 1,9% a 18% ao mês.

4 - Montar seu próprio negócio:

O crédito pessoal pode ser o passo inicial de que você precisa para dar início a um novo negócio, como por exemplo, uma doceria dentro de casa, venda e confecção de materiais artesanais, para comprar ferramentas e assim desenvolver atividades na prestação de serviços gerais e assim por diante. Mas, lembre-se de que o ideal é começar com pequenas quantias, algo que você consiga quitar em alguns meses e que não comprometa grande parte de sua lucratividade mensal.

