Como aproveitar a variação do dólar para as festas do final do ano

Reta final do ano aquece mercado do turismo internacional e é fundamental para quem pretende economizar nas viagens

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Nos últimos meses, o dólar tem sido objeto de atenção devido às suas flutuações significativas em relação ao real. Essa volatilidade tem impactado diversos setores econômicos e a vida de muitas pessoas, especialmente aqueles que pretendem viajar ao exterior. No momento atual, essa variação pode ser favorável para o turista brasileiro, por isso é tão importante se planejar, principalmente aqueles que pretendem viajar no final do ano.

Para saber o porquê agora é o momento ideal para se planejar, é preciso entender mais sobre a variação de moedas. Afinal, você sabe o motivo dela ocorrer? Mesmo que possa parecer distante de nossa realidade, a variação cambial tem um impacto direto sobre todas as compras que fazemos em nosso dia a dia e fora do país. A variação cambial é a oscilação de valor entre moedas, por exemplo, real e dólar. Assim, essa variação pode ser motivada por diversos fatores como, oferta e demanda de moeda estrangeira ou por variações relevantes da inflação entre a moeda brasileira e a americana. Cada país utiliza um regime cambial próprio. No Brasil, o regime adotado é o câmbio flutuante, que permite a oscilação do valor, sendo o Banco Central o responsável por monitorar o mercado e realizar intervenções para garantir o seu bom funcionamento.

Aproveitando a flutuação

A compra do dólar em momentos de desvalorização pode ser vista como uma forma de proteger o valor do dinheiro durante a viagem. Dessa forma, o turista evita possíveis perdas financeiras caso a moeda americana volte a se valorizar no futuro já que as flutuações cambiais podem ser imprevisíveis e influenciadas por uma série de fatores externos. Em média, o dólar caiu 6,93% frente ao real nos primeiros seis meses desse ano, no entanto considerando o contexto atual, há maiores chances de correção do que uma queda brusca no valor da moeda.

Para ajudar os turistas a se planejarem e aproveitarem essa flutuação, a Western Union (NYSE: WU), líder mundial em serviços de pagamentos e transferências de dinheiro, preparou dicas para quem pensa em viajar e precisa comprar o dólar.

''A nossa recomendação é que cliente sempre faça a compra da moeda aos poucos, levando em consideração a atual cotação e a variação. Para quem tem dúvidas, é interessante consultar um especialista nas lojas da Western Union, para que possa aconselhar a melhor forma para fazer a compra. É importante ressaltar que não é recomendável a compra da moeda na iminência da viagem, a estratégia do chamado câmbio médio (fazer a aquisição da moeda estrangeira mês a mês) é fundamental para quem busca as melhores cotações, e assim economizar dinheiro'', afirma Ricardo Amaral, presidente da Western Union no Brasil

Para o executivo, além de aproveitar essa variação, o turista também deve diversificar a forma de levar esse dinheiro para o exterior. "Uma das opções mais tradicionais é a compra de moeda estrangeria em espécie. Levar uma quantidade de dinheiro em 'cash' é essencial para gastos imediatos na chegada ao destino, e para emergências. Além disso, é possível também utilizar as remessas internacionais para receber dinheiro no exterior ou para carregar a sua conta global, seja em dólares ou em outra moeda, como o euro. No entanto, vale lembrar que os serviços possuem taxas e impostos diferentes'', completa.

Para facilitar a compra da moeda dentro do planejamento financeiro do turista, o cliente Western Union pode realizar a compra diretamente em uma de nossas lojas. São mais de 90 espalhadas pelas principais capitais do Brasil. Outra alternativa é utilizar o app ou site da Western Union para realizar uma transferência online direto para a sua conta global, com pagamento via Pix, antes ou durante a viagem ao exterior.

Sobre a Western Union

Líder em serviços globais de pagamento e remessas internacionais, a Western Union conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e governos por meio de uma das redes de maior alcance do mundo, acessando bilhões de contas bancárias, carteiras e cartões digitais e uma rede global substancial de varejo, em mais de 200 países e territórios e com aproximadamente 130 moedas. No Brasil, a empresa opera 1.400 pontos de varejo, sendo 83 lojas próprias, e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo transferência de dinheiro, serviços digitas, câmbio de moedas e seguro de viagem. Para saber mais, visite westernunion.com ou faça o download do App Western Union. Para mais informações acesse: https://corretorawesternunion.com.br/

Planin – Assessoria de Imprensa da Western Union

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

[email protected] - Tel.: (11) 2138-8940 - Cel.: (11) 99552-6730

Western Union Global – Brad Jones, [email protected]

FONTE Western Union

SOURCE Western Union