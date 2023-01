Como aumentar a produção de colágeno e deixar a pele do abdômen mais firme?

É comum que ao longo do processo de envelhecimento ou após o período gestacional e até mesmo por conta de uma rotina mais sedentária, ocorra a diminuição de firmeza da pele do abdômen; para quem busca melhorar esses fatores, o bioestimulador de colágeno pode ajudar

SÃO PAULO, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O colágeno desempenha um papel fundamental na construção e suporte de tecidos do corpo, com benefícios importantes para a pele, cabelo, unhas e articulações¹. Ao longo dos anos, é esperado que o corpo passe por mudanças que o leve à diminuição de colágeno e elastina na pele. Para melhorar a firmeza da pele, os procedimentos estéticos podem ajudar.

A médica dermatologista Dra. Juliana Martins (CRM-PA 10187) explica que "O procedimento estético mais adequado para melhora da flacidez na pele é a aplicação de bioestimulador de colágeno. A substância age incentivando a própria pele a produzir mais dessa proteína fundamental para a manutenção de sua firmeza e saúde. Trata-se de um procedimento pouco doloroso, não cirúrgico, realizado através da injeção do bioestimulador de colágeno na pele".

O processo de envelhecimento faz com que a produção de colágeno vá diminuindo, deixando a pele mais flácida. Para restaurar a quantidade dessa proteína no organismo, Sculptra®, da farmacêutica Galderma, aumenta a quantidade de colágeno tipo l em até 66,5% após três meses da primeira aplicação², restaurando a firmeza, sustentação e qualidade de pele de forma gradual3, e o melhor, dura até dois anos4.

A abordagem Firm&Up Abs®, por exemplo, apresentada durante o maior evento científico privado de estética do mundo, denominado GAIN MAP, envolve a aplicação do Sculptra® na pele do abdômen, recomendada para quem quer tratar a flacidez de pele da região. "O objetivo deste procedimento é ajudar a restaurar a firmeza do local, proporcionando uma melhora da qualidade da pele e sustentação. Normalmente é um procedimento muito procurado por mães pós-gestação e pessoas que perderam muito peso", comenta a Dra. Juliana Martins.

Sculptra® pode ser utilizado tanto em quem já está com a pele flácida, quanto em quem deseja prevenir essa condição. Isso porque Sculptra® é capaz de criar um banco de colágeno, uma espécie de poupança a ser usada no futuro, quando se inicia o processo de perda dessa proteína5.

"Uma paciente que já se preocupa em prevenir a flacidez, sentirá um impacto menor em seu corpo depois da gestação, por exemplo, ao iniciar de forma preventiva sua poupança de colágeno e fortalecimento dos músculos do abdômen por meio de exercícios físicos", completa a dermatologista.

Outra vantagem do procedimento com bioestimuladores é que, além do abdômen, o tratamento pode ser feito em outras regiões do corpo e do rosto. "Pode ser utilizado em áreas como laterais da face, pescoço, colo, braços, glúteos, joelhos e coxas, atuando diretamente no combate à flacidez. No caso dos glúteos, o bioestimulador de colágeno ainda age melhorando o aspecto da celulite associada à flacidez por meio da abordagem de aplicação Firm&Up Glúteos®", explica Juliana.

Sculptra® é um produto utilizado em procedimentos estéticos injetáveis, que devem ser realizados por um profissional da saúde habilitado à prática.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1976186/Galderma.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma