Como Aumentar a Segurança no Smartphone - Dicas do Portal Celular Chips

CURITIBA, Brasil, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Houve um período em que o celular tinha uma única função: fazer ligações. No entanto, o aparelho foi se modernizando, a ponto de, atualmente termos um pequeno computador que pode ser carregado dentro do bolso e que cabe na palma da mão.

O que muitas pessoas nem imaginam é que, exatamente por esta possibilidade de fazer tudo pelo smartphone, seu fiel companheiro – quase uma extensão do próprio corpo – pode colocar sua privacidade em risco. Afinal, diferente de computadores e notebooks, em que há a preocupação com o uso de antivírus e firewalls, nos aparelhos smartphones, nem sempre isso acontece.

Será que você está realmente protegido? Veja algumas dicas do portal Celular Chips sobre segurança para o seu smartphone:

Use um código de bloqueio

Já imaginou perder o aparelho ou deixá-lo por alguns minutos em algum lugar e alguém poder facilmente ter acesso a todas as informações pessoais que você guarda ali, inclusive números de contas bancárias? Para evitar o problema, o melhor é usar um código de bloqueio, que pode ser um padrão, números e, em alguns aparelhos, a sua digital.

Escolha ao menos uma das opções de segurança assim que configurar um novo smartphone. Por mais que seja prático desbloquear a tela apenas com um toque, é mais seguro que seu aparelho solicite o padrão ou PIN.

Use autenticação em duas etapas

Sua conta Google ou Icloud tem várias informações pessoais. Ali estão fotos e outros dados de aplicativos que você usa. Ter acesso a essas contas é simples, basta ter o e-mail ou Apple ID e a senha registrada. Por mais que você use uma senha segura, o ideal é apostar na autenticação de duas etapas, até para evitar que hackers acessem sua conta e roubem dados.

Assim, sempre que houver um acesso a sua conta, você recebe um código via SMS, para concluir o acesso. Não se esqueça de manter essas informações atualizadas, principalmente o seu número de telefone.

Mantenha o software atualizado

Assim como os computadores, os smartphones também precisam que seu software esteja sempre atualizado, para garantir a sua segurança. Programe o aparelho para verificar atualizações automaticamente e, assim que receber a notificação, faça a atualização.

A mesma ideia é válida no caso dos aplicativos utilizados. Procure sempre atualizá-los diretamente pela loja (Google Play ou Apple Store), já que as atualizações corrigem falhas e protegem os seus dados.

Não instale aplicativos fora da loja oficial

A loja oficial do seu smartphone, que pode ser a Google Play ou a Apple Store, vai indicar os aplicativos que melhor se adaptam ao aparelho.

Se vai instalar um novo aplicativo, pesquise na loja e faça a instalação por ali. Evite usar sites ou outras formas de instalação, principalmente aquelas em que é preciso desativar as configurações de segurança para instalar o app.

Apague os dados remotamente em caso de perda ou roubo

Por mais que você tenha todos os cuidados anteriores, pode acontecer de perder o aparelho. Nestes casos, mesmo que você utilize as senhas de proteção, o melhor é apagar os dados remotamente. Primeiro, no caso do Android, é preciso permitir que o aparelho possa ser apagado e bloqueado remotamente.

Em casos de perda ou roubo, basta acessar o gerenciador do Google através de um computador e solicitar por bloquear o aparelho ou apagar todos os dados que estão salvos.

Instale um antivírus

Os smartphones também precisam de um software antivírus, para deixar o aparelho ainda mais protegido. Opte por um software de qualidade, que proteja contra qualquer tipo de ameaça e não apenas vírus.

Desmarque a caixa "Fontes Desconhecidas"

Aplicativos não oficiais são um risco para qualquer smartphone. Vá nas configurações do seu aparelho e desmarque a caixa "Fontes Desconhecidas". Ao fazer isso, você não vai permitir que o seu celular execute qualquer aplicativo não-oficial.

Por mais que a curiosidade exista, acredite, muitos destes aplicativos de fontes desconhecidas são na verdade vírus e malwares disfarçados!

Para saber mais informações sobre celulares, smartphones, aplicativos, últimos lançamentos, especificações, acesse o portal https://www.celularchips.com.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Celular Chips

SOURCE Celular Chips